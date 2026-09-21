Chồng bất ngờ mất việc, cô giáo tìm việc làm thêm rồi thu hơn 26 tỷ đồng sau 6 năm: Quyết định sau đó khiến ai cũng bất ngờ

Lisa Fink từng có 15 năm làm giáo viên trung học tại Mỹ. Năm 2017, chồng cô bất ngờ mất việc sau 21 năm làm việc, khiến gia đình phải đối mặt với áp lực tài chính.

Fink bắt đầu tìm cách tăng thu nhập ngoài công việc giảng dạy. Ban đầu, cô chỉ hy vọng kiếm thêm vài trăm USD mỗi tháng để phụ chi phí sinh hoạt và trả khoản vay mua nhà. Cô không nghĩ công việc tay trái này sau đó có thể phát triển thành một hoạt động kinh doanh lớn.

Tận dụng kinh nghiệm đứng lớp, Fink thiết kế những trò chơi và hoạt động học tập dành cho trẻ em rồi đăng bán trên các nền tảng trực tuyến. Một trong những sản phẩm đầu tiên là trò chơi giải đố được lấy cảm hứng từ mô hình “escape room”.

Sau khi mua, khách hàng có thể tải tài liệu xuống, in ra và sử dụng trong lớp học hoặc tại nhà. Mỗi sản phẩm ban đầu được bán với giá khoảng 10 USD.

Chồng bất ngờ mất việc, cô giáo tìm việc làm thêm rồi thu hơn 26 tỷ đồng sau 6 năm. Ảnh minh họa

Thời điểm bắt đầu, Fink không có kinh nghiệm về thiết kế hay kinh doanh. Cô vẫn làm giáo viên toàn thời gian và dành thêm khoảng 20-30 giờ mỗi tuần để phát triển sản phẩm mới.

Những tháng đầu tiên không dễ dàng. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng sau khi bắt đầu, doanh thu từ công việc này có thời điểm đạt mức 5 chữ số mỗi tháng.

Fink sau đó mở rộng hoạt động kinh doanh sang Etsy và Shopify, đồng thời xây dựng website riêng mang tên TeacherThinkTank. Với mô hình bán sản phẩm kỹ thuật số, cô chỉ cần tạo tài liệu một lần nhưng có thể bán nhiều lần.

Người mua tự tải xuống và in sản phẩm nên Fink không phải chuẩn bị kho hàng, đóng gói hay vận chuyển từng đơn. Khi công việc phát triển, cô tiếp tục thiết kế thêm các bộ trò chơi và tài liệu giáo dục mới.

Fink nhận thấy những sản phẩm có cách tiếp cận riêng, kết hợp trò chơi, yếu tố bí ẩn và hoạt động giải đố thường thu hút khách hàng tốt hơn. Công việc ban đầu chỉ nhằm tạo thêm thu nhập dần trở thành nguồn doanh thu chính của cô.

Theo Entrepreneur, sau 6 năm, Fink đã đạt doanh thu hơn 1 triệu USD, tương đương khoảng 26 tỷ đồng, và bán được hơn 250.000 sản phẩm.

Năm 2023, khi 45 tuổi, cô quyết định nghỉ công việc giảng dạy trung học, sớm hơn khoảng 20 năm so với kế hoạch nghỉ hưu ban đầu.

Dù rời bục giảng, công việc mới của Fink vẫn gắn với giáo dục. Những sản phẩm do cô thiết kế được hàng trăm nghìn giáo viên, phụ huynh và học sinh sử dụng. Sau đó, cô còn xây dựng các khóa học hướng dẫn người khác tạo và bán sản phẩm giáo dục trên mạng.

Kinh nghiệm tích lũy trong 15 năm đứng lớp, từ xây dựng bài học đến thiết kế hoạt động tạo hứng thú cho học sinh, đã trở thành nền tảng giúp Fink phát triển hướng đi mới.