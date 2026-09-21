Sát hạch giấy phép lái xe cuối tuần, tiện lợi hơn cho người dân

Linh hoạt thời gian, thuận lợi cho người dân

Những ngày cuối tuần, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng CSGT Công an Cà Mau có mặt tại các trung tâm sát hạch để thực hiện nhiệm vụ, với hàng trăm thí sinh tham gia mỗi kỳ sát hạch.

Đông đảo thí sinh ở Cà Mau tham gia sát hạch cấp GPLX vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Cuối tuần vừa qua, tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe - Trường Cao đẳng Cà Mau (phường Bạc Liêu), Phòng CSGT tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 cho 569 thí sinh. Đây là 1 trong những kỳ sát hạch được bố trí vào ngày nghỉ, tạo điều kiện để người dân chủ động sắp xếp công việc, tham gia sát hạch mà không phải nghỉ làm.

Trong tháng 9/2026, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức 12 kỳ sát hạch GPLX các hạng tại các trung tâm sát hạch, giải quyết nhu cầu sát hạch cho khoảng 5.000 - 6.000 hồ sơ của người dân. Trong số này có 3 kỳ được tổ chức vào thứ Bảy, Chủ nhật.

Các khâu tiếp nhận, giải quyết hồ sơ sát hạch GPLX được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và thuận lợi nhất cho người dân tham gia vào cuối tuần.

Việc bố trí kỳ sát hạch vào ngày nghỉ vì thế mang lại thuận tiện thiết thực, giúp người dân có thêm lựa chọn về thời gian, hạn chế phải nghỉ làm, đồng thời giảm chi phí và thời gian đi lại.

Vì nhân dân phục vụ

Để những kỳ sát hạch cuối tuần được tổ chức hiệu quả, Phòng CSGT chủ động phối hợp các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch trên địa bàn rà soát nhu cầu, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp.

Cán bộ Phòng CSGT tận tình hướng dẫn người dân tham gia sát hạch đảm bảo các an toàn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Toàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an Cà Mau cho biết, đơn vị chủ động phối hợp với cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch nghiên cứu, bố trí lịch thi phù hợp, trong đó có việc tổ chức vào ngày nghỉ để người dân chủ động về thời gian, hạn chế ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt; đồng thời vẫn bảo đảm đầy đủ các yêu cầu trong công tác sát hạch.

Người dân phấn khởi tham gia kỳ sát hạch GPLX được Công an tỉnh Cà Mau tổ chức vào những ngày cuối tuần.

Với lực lượng CSGT, mỗi kỳ sát hạch không chỉ là một quy trình nghiệp vụ mà còn là một điểm tiếp xúc trực tiếp với người dân. Từ việc bố trí thời gian hợp lý, hướng dẫn tận tình đến bảo đảm quy trình sát hạch công khai, minh bạch, thái độ và trách nhiệm của CBCS đều góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

Phòng CSGT Công an Cà Mau tiếp tục phối hợp các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch để bố trí lịch, địa điểm tổ chức phù hợp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cải cách quy trình, nâng cao trách nhiệm của CBCS trong thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX.

Mục tiêu không chỉ là giải quyết kịp thời nhu cầu sát hạch của người dân mà còn từng bước xây dựng quy trình ngày càng thuận tiện, công khai, minh bạch, giảm những khâu trung gian và thời gian chờ đợi không cần thiết.

Những kỳ sát hạch được tổ chức vào ngày nghỉ đã mang lại hiệu quả thiết thực, hình ảnh người chiến sĩ CSGT đang được cụ thể hóa bằng những hành động gần gũi với đời sống nhân dân.