Giá dầu hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh

Chứng khoán châu Á diễn biến tích cực

Thị trường châu Á khởi động tuần mới với diễn biến tích cực, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục được hưởng lợi từ nhu cầu dữ liệu ngày càng lớn phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thanh khoản thị trường ở mức thấp do Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ lễ Silver Week kéo dài đến ngày 23/9. Đồng USD ổn định quanh mức 157 yên, khi nhà đầu tư thận trọng trước khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tận dụng điều kiện thanh khoản thấp để can thiệp nhằm hỗ trợ đồng nội tệ.

Đồng yên tăng mạnh trong phiên ngày 18/9 sau khi giới chức Nhật Bản tiến hành kiểm tra tỷ giá trên thị trường ngoại hối, theo Nikkei.

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên ngày 21/9, với nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng. Ảnh: Reuters.

Do thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ, hợp đồng tương lai Nikkei tăng 0,5%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,1%, dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương, không bao gồm Nhật Bản, tăng 0,3%.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,3%, trong khi Nasdaq futures tăng 0,4%. Ở châu Âu, hợp đồng tương lai EURO STOXX 50 và DAX cùng tăng 0,2%, còn FTSE futures đi ngang.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh

Thị trường trái phiếu tiếp tục chịu áp lực sau đợt bán tháo mạnh trong hai tuần qua. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng 36 điểm cơ bản, lên 4,7604% - mức cao nhất kể từ giữa năm 2024.

Tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần trước khiến thị trường đặt cược 56% khả năng cơ quan này tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10. Một đợt tăng lãi suất khác trước cuối năm hiện gần như đã được thị trường tính đến.

“Các chu kỳ thắt chặt thường được thực hiện mạnh ngay từ đầu và Fed gần như không bao giờ dừng lại chỉ sau một lần tăng lãi suất”, các chuyên gia phân tích của BofA nhận định.

Theo BofA, chi tiêu tiêu dùng danh nghĩa tại Mỹ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mức 5% - ngưỡng từng gắn với tình trạng lạm phát lõi vượt mục tiêu. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách kiềm chế nhu cầu.

BofA hiện giữ dự báo Fed sẽ có thêm hai lần tăng lãi suất, vào tháng 10 và tháng 12.

Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương tại EU, Anh, Nhật Bản, Australia và New Zealand cũng được dự báo sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước cuối năm. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển và Ngân hàng Trung ương Na Uy sẽ họp chính sách vào ngày 24/9, nhưng thị trường hiện kỳ vọng các cơ quan này giữ nguyên lãi suất.

Thị trường dầu đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung

Trên thị trường năng lượng, giá dầu hạ nhiệt khi kỳ vọng Saudi Arabia có thể tăng nguồn cung phần nào bù đắp những lo ngại liên quan đến tình hình Trung Đông.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ. Ảnh: Reuters

Ông Vivek Dhar - Trưởng bộ phận hàng hóa tại Commonwealth Bank of Australia (CBA), - cho rằng việc đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông - Tây đã làm thay đổi đáng kể trạng thái của thị trường dầu mỏ.

Theo ước tính mới của CBA, thị trường dầu toàn cầu có thể chỉ còn 5-10 tuần trước khi lượng dầu và các sản phẩm lọc dầu dự trữ cạn kiệt. Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo 15-20 tuần được đưa ra chỉ hai tuần trước.

Theo ông Dhar, diễn biến trên có thể gia tăng sức ép đối với Washington trong việc đạt được một thỏa thuận với Iran, ít nhất nhằm khôi phục một phần dòng chảy qua Eo biển Hormuz và duy trì tuyến hàng hải Bab el-Mandeb.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trước khi có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm.

Ở các thị trường hàng hóa khác, đà tăng của lợi suất trái phiếu gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi. Giá vàng giao ngay giảm 0,2%, xuống 4.370 USD/ounce.