Tạo đà phát triển nông nghiệp

Trong sản xuất nông nghiệp, vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng và mở rộng các mô hình sản xuất. Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02 đã góp phần quan trọng giúp người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp có thêm điều kiện thực hiện các phương án sản xuất.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Lộc Bình Lạng Sơn - Phòng giao dịch Na Dương thẩm định dự án vay vốn của người dân xã Lợi Bác

Anh Nông Văn Đạt, thôn Vinh Tiên, xã Thống Nhất chia sẻ: Gia đình tôi phát triển chăn nuôi ngựa bạch từ năm 2018 nhưng chưa thể mở rộng quy mô do thiếu vốn. Sau khi được cán bộ xã và ngân hàng tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 02, tôi đã mạnh dạn vay 500 triệu đồng. Nguồn vốn giải ngân kịp thời, gia đình tôi đã đầu tư nâng cấp chuồng trại và mua thêm 8 con ngựa bạch để phát triển kinh tế.

Không chỉ gia đình anh Đạt, trên địa bàn xã có 15 trường hợp đăng ký hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02 với số tiền trên 4,3 tỷ đồng. Hiện đã có 5 hộ được giải ngân cho vay với số tiền 2,2 tỷ đồng. Ông Nông Văn Ngọc, Trưởng Phòng Kinh tế xã Thống Nhất cho biết: Sau khi Nghị quyết 02 được triển khai, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ đến người dân. Đặc biệt, đối với chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, xã đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm được các điều kiện, thủ tục; phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, hoàn thiện hồ sơ.

Tính đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh có 151 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02 với số tiền 91,2 tỷ đồng. Ngân hàng đã thẩm định 86 dự án, với số tiền 38,76 tỷ đồng. Trong đó, 63 dự án đã được xã, phường phê duyệt với số tiền 25,98 tỷ đồng; ngân hàng đã giải ngân 17 dự án với số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Sau khi vay vốn, người dân đã và đang thực hiện các dự án: trồng hồi, keo và chăn nuôi ngựa, vịt…

Cùng với xã Thống Nhất, việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02 đang được các xã, phường trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện. Để chính sách đi vào cuộc sống, các cơ quan, đơn vị liên quan đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nắm rõ đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục thực hiện; đồng thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, tiếp cận nguồn vốn. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước khu vực 5 đã chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ vay vốn của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ.

Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn (Agribank Lạng Sơn) đã chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch chủ động triển khai ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Hồng Đức, Giám đốc Agribank Lạng Sơn cho biết: Để hỗ trợ người dân, tổ chức, cá nhân tiếp cận và thụ hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02, đơn vị đã tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, phường để tuyên truyền, phổ biến chính sách. Cùng đó, ngân hàng phân công cán bộ hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn; chủ động trao đổi, phối hợp với chính quyền địa phương để tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đến cuối tháng 9/2026, toàn tỉnh có 151 tổ chức, cá nhân đăng ký hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02 với số tiền 91,2 tỷ đồng. Ngân hàng đã thẩm định 86 dự án, với số tiền 38,76 tỷ đồng. Trong đó, 63 dự án đã được xã, phường phê duyệt với số tiền 25,98 tỷ đồng; ngân hàng đã giải ngân 17 dự án với số tiền trên 5,6 tỷ đồng. Sau khi vay vốn, người dân đã và đang thực hiện các dự án: trồng hồi, keo và chăn nuôi ngựa, vịt…

Chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng theo Nghị quyết 02 đang từng bước tạo động lực để người dân mở rộng các mô hình sản xuất, tăng thu nhập và góp phần thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững.