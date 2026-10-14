Ô nhiễm môi trường từ chính dự án khắc phục ô nhiễm

Rác thải tồn đọng tại bãi rác cũ của xã Kiến Đức. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Gần 5 năm kể từ thời điểm khởi công và qua nhiều lần gia hạn, dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa hoàn thành. Đáng chú ý hơn, hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển rác tập kết và xử lý rác không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực này.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, tỉnh Lâm Đồng, chủ đầu tư dự án, đơn vị vừa có báo cáo gửi các xã, phường liên quan, các đơn vị vận chuyển, xử lý rác yêu cầu chấn chỉnh việc vận chuyển, tập kết, xử lý rác thải bãi thu gom rác xã Kiến Đức.

Tập kết, đổ rác tràn lan, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Theo đó, ngày 19/5, đơn vị đã bàn giao một hố chôn lấp rác của dự án (đã thi công hoàn thành) cho các đơn vị liên quan để thực hiện việc thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, các đơn vị thu gom rác tại đây không tập kết rác đúng nơi quy định và đổ rác thải sang hai hố chôn lấp đang thi công dang dở hoặc trên đường giao thông nội bộ của dự án. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đề nghị các địa phương liên quan, các đơn vị thu gom rác chấn chỉnh việc tập kết, xử lý rác, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và không ảnh hưởng tới quá trình thi công, hoàn thiện công trình để bàn giao, đưa vào sử dụng. Đồng thời, đề nghị xử lý lượng rác đổ không đúng quy định, khắc phục, sửa chữa các hạng mục bị hư, hỏng do việc tập kết rác sai quy định, vị trí.

Rác thải tồn đọng tại bãi rác cũ của xã Kiến Đức. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Cũng liên quan tới việc triển khai thi công hoàn thành dự án, ngày 8/10 vừa qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để báo cáo về quá trình triển khai dự án, đề xuất bố trí gần 20 tỷ đồng để trả nợ cho các nhà thầu và thi công hoàn thiện công trình.

Theo báo cáo của đơn vị, dự án được ký kết hợp đồng và khởi công từ tháng 11/2021. Đến tháng 6/2022, nhà thầu phải phải tạm dừng thi công do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn.

Bãi rác xã Kiến Đức nhìn từ trên cao. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Đến tháng 10/2024, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng và được UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) bố trí vốn, dự án mới tiếp tục triển khai thực hiện. Chủ đầu tư đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, các đơn vị thi công vẫn chưa nghiêm túc triển khai thực hiện để hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt.

Người dân dựng bảng cảnh báo, lưu ý xe tài xế xe chở rác chạy chậm, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Đến tháng 3/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/10/2026. Chủ đầu tư đã phối hợp, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng theo hợp đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn năm 2026 chưa được bố trí và khối lượng đã hoàn thành nhưng chưa có nguồn vốn để thanh toán khoảng 7 tỷ đồng.

Người dân dựng bảng cảnh báo, lưu ý xe tài xế xe chở rác chạy chậm, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Để thi công hoàn thành dự án theo kế hoạch được phê duyệt hoàn thành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét, bố trí bổ sung nguồn vốn còn thiếu (gần 20 tỷ đồng) cho dự án.

Dự án cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng có tổng mức đầu tư gần 59 tỷ đồng. Đây là bãi thu gom, tập kết rác hơn 10 xã, phường phía Tây tỉnh Lâm Đồng.