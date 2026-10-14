Công an Bắc Ninh hướng dẫn triển khai quy định mới về phòng cháy, chữa cháy

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh dự và chỉ đạo.

Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh phát biểu khai mạc hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng dự có lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; hơn 100 doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Thế Cường, Phó Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh, việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cải cách thủ tục hành chính không đồng nghĩa với việc hạ thấp yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy hoặc giảm nhẹ trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật.

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy chủ động rà soát hoạt động kinh doanh, cập nhật quy định mới, bảo đảm năng lực chuyên môn, chất lượng sản phẩm và dịch vụ; thực hiện đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thi công và lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, nhất là trong quá trình kiểm tra chất lượng, tổ chức nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng.

Đề nghị Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chủ động hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch; không tự đặt ra thủ tục, điều kiện ngoài quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, hướng dẫn khắc phục thiếu sót và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Các đại biểu đại diện cho tổ chức, doanh nghiệp tham gia hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Viện và Trung tá Phạm Bá Thống, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phổ biến những nội dung mới của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; Thông báo số 2050/TB-CSPCCC&CNCH-P4 ngày 19/6/2026 của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an, về việc dừng tiếp nhận, thực hiện một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực này; Quyết định số 4118/QĐ-BCA-C07 ngày 29/6/2026 của Bộ Công an về công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Báo cáo viên tập trung hướng dẫn nội dung xác định đối tượng thuộc diện thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy, thẩm định thiết kế điều chỉnh; trách nhiệm tổ chức nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công công trình.

Thượng tá Đỗ Anh Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các quy định mới. Qua đó, giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục hành chính, trách nhiệm và những yêu cầu cần thực hiện trong hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

Báo cáo viên của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ cho đại biểu tổ chức, doanh nghiệp.

Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khẩn trương nghiên cứu, quán triệt và triển khai đầy đủ các quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Chủ động rà soát hồ sơ pháp lý, phạm vi hoạt động, năng lực chuyên môn, nhân sự và điều kiện kỹ thuật; bảo đảm chất lượng thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì và cung cấp phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.

Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà gian dối trong hồ sơ, cung cấp sản phẩm kém chất lượng hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể hóa nội dung hướng dẫn thành kế hoạch thực hiện phù hợp với hoạt động của đơn vị; phân công rõ trách nhiệm, xác định thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ và thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật...