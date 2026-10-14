Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Liên quan đến hoạt động sử dụng bãi sông Đáy làm nơi đóng tàu, tập kết vật liệu và bốc xếp hàng hóa của Công ty TNHH Vũ Văn Cường tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với UBND xã để đề nghị làm việc, trao đổi thông tin về công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay, phóng viên vẫn chưa được bố trí lịch làm việc với lãnh đạo xã.

Ngày 13/10, phóng viên tiếp tục đến trụ sở UBND xã Ý Yên để trao đổi về lịch làm việc. Tại đây, phóng viên được Chánh Văn phòng hướng dẫn sang Phòng Nông nghiệp và Môi trường để liên hệ, tìm hiểu thông tin.

Tuy nhiên, khi phóng viên đến phòng chuyên môn, lãnh đạo phòng không có mặt tại trụ sở. Phóng viên sau đó được giới thiệu làm việc với bà Phạm Thị Nụ, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường.

Theo bà Nụ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường vừa xuống địa bàn kiểm tra công tác đê điều cùng lãnh đạo xã. Tại buổi trao đổi, bà Nụ cho biết sẽ cung cấp các giấy tờ liên quan đến vụ việc trong phạm vi quản lý của phòng.

Toàn cảnh khu vực xưởng đóng tàu thuyền của Công ty TNHH Vũ Văn Cường, xã Ý Yên - (ảnh Nhật Tân).

Theo tài liệu do đại diện phòng chuyên môn cung cấp, mới đây, UBND xã Ý Yên phối hợp với Hạt Quản lý đê Ý Yên kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Vũ Văn Cường và ghi nhận nhiều nội dung cần xử lý liên quan đến lĩnh vực đê điều. Đáng chú ý, một số hạng mục công trình được xác định có thời điểm lắp dựng từ năm 2009.

Cụ thể, tại Biên bản vi phạm hành chính số 16/BB-VPHC, được lập khoảng 8h35 ngày 30/9/2026 tại vị trí Km153+500, Hạt Quản lý đê Ý Yên và đại diện chính quyền địa phương ghi nhận các hành vi gồm: để cát trên bãi sông không có trong quyết định cấp phép; để container, vật tư phục vụ đóng tàu trong hành lang bảo vệ đê; nhà kho, lán xưởng được lắp dựng năm 2009; lán xe, lán che máy móc, thiết bị được dựng từ năm 2009.

Những nội dung được ghi nhận trong biên bản đặt ra yêu cầu làm rõ tình trạng pháp lý của từng hạng mục, phạm vi được phép sử dụng đất bãi sông và hành lang bảo vệ đê, cũng như việc chấp hành các quy định về đê điều của doanh nghiệp.

Một số vi phạm của Công ty TNHH Vũ Văn Cường - (ảnh cắt từ tài liệu Phòng Nông nghiệp Môi trường xã Ý Yên cung cấp).

Đặc biệt, đối với các công trình được xác định lắp dựng từ năm 2009, cần làm rõ quá trình kiểm tra, quản lý và xử lý của cơ quan chức năng qua các thời kỳ; các hạng mục này đã được rà soát, yêu cầu khắc phục hoặc xử lý vi phạm hay chưa; nếu đã có biện pháp xử lý thì kết quả thực hiện đến nay ra sao.

Việc biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026 ghi nhận các hạng mục tồn tại từ nhiều năm trước càng khiến câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát và xử lý vi phạm tại khu vực này cần được trả lời cụ thể.

Không chỉ có các nội dung liên quan đến công trình, vật tư và hoạt động tập kết cát được ghi nhận trong biên bản, hiện trạng tại khu vực xưởng đóng tàu ven sông Đáy cũng từng được phóng viên trực tiếp ghi nhận trong thời điểm mưa lớn, mực nước sông dâng cao.

Theo ghi nhận ngày 18/9, tại khu vực xưởng đóng tàu của Công ty TNHH Vũ Văn Cường, cạnh cầu Non Nước, thôn Dinh Tần, xã Ý Yên, nhiều tàu thuyền đang trong quá trình đóng mới, hoàn thiện bị ngập nước.

Nhiều thân tàu thuyền đóng dở, bãi tập kết vô tư dựng nằm ngang để cản dòng chảy trong mùa mưa bão - (ảnh Nhật Tân).

Một số thân tàu chưa hoàn thiện được đặt theo phương ngang tại khu vực ven sông. Những kết cấu tàu bằng sắt có kích thước lớn nằm sát mép nước, khiến hiện trạng sử dụng mặt bằng ven sông tại khu vực này cần được kiểm tra, đánh giá về mức độ ảnh hưởng đến dòng chảy và khả năng thoát lũ.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Đáy dâng cao. Theo thông tin được ghi nhận tại thời điểm đó, mực nước có lúc ở mức báo động III.

Trong điều kiện mưa lũ, việc bố trí các thân tàu kích thước lớn sát mép sông đặt ra yêu cầu kiểm tra cụ thể về vị trí, phương án neo giữ, khả năng di chuyển khi cần thiết và mức độ ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ. Đây là những nội dung cần cơ quan quản lý đê điều và đơn vị chuyên môn đánh giá trên cơ sở hiện trạng thực tế.

Đáng chú ý, tại sao các thân tàu chưa hoàn thiện vẫn được bố trí tại khu vực ven sông trong thời điểm mực nước dâng cao? Vị trí đặt tàu có nằm trong phạm vi được phép sử dụng hay không? Phương án bảo đảm an toàn cho công trình đê điều và khả năng thoát lũ tại khu vực này được thực hiện như thế nào?

Để trả lời những câu hỏi trên, cần có thông tin từ cơ quan quản lý trực tiếp, kết quả kiểm tra hiện trạng và hồ sơ liên quan đến hoạt động của cơ sở đóng tàu. Đây cũng là những vấn đề phóng viên đã đề nghị chính quyền địa phương trao đổi, làm rõ.

Khu vực xưởng đóng tàu cách cầu Non Nước bắc qua sông Đáy rất gần - (ảnh Nhật Tân).

Trước đó, ngày 7/9/2026, phóng viên đã liên hệ UBND xã Ý Yên để đề nghị làm việc về tình trạng các bến bãi, xưởng đóng tàu và trạm trộn bê tông hoạt động tại khu vực ven sông Đáy.

Tuy nhiên, đến ngày 7/10, sau một tháng liên hệ, phóng viên vẫn chưa thể làm việc với lãnh đạo xã hoặc các phòng, ban chuyên môn liên quan để trao đổi cụ thể về những nội dung này.

Đến ngày 13/10, phóng viên tiếp tục đến trụ sở UBND xã để hỏi lịch làm việc. Tại buổi làm việc này, phóng viên mới được trao đổi với đại diện phòng chuyên môn và tiếp cận một số tài liệu liên quan. Tuy nhiên, các vấn đề cụ thể về quá trình quản lý, kết quả xử lý vi phạm và trách nhiệm của các đơn vị liên quan vẫn cần được chính quyền địa phương thông tin đầy đủ.

Đáng chú ý, ngày 28/9/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Văn bản số 6907/UBND-VP3 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các xã, phường về việc tăng cường quản lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi.

Theo văn bản, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng công an và lực lượng chuyên trách quản lý đê điều trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu kiên quyết xử lý các hoạt động xe quá tải trọng cho phép đi trên đê; hoạt động san lấp, sản xuất, kinh doanh, xây dựng công trình, tập kết vật liệu trái phép tại khu vực bãi sông, lòng sông gây cản trở dòng chảy thoát lũ.

Một số công trình và các vật liệu đóng tàu thuyền bị ngập trong nước, ngăn cản dòng chảy sông Đáy - (ảnh Nhật Tân).

Trong đó, văn bản nêu rõ một số khu vực cần chú trọng, gồm khu vực cửa thoát lũ sông Hoàng Long ra sông Đáy tại phường Tây Hoa Lư và khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên, nơi được xác định có nguy cơ gây áp lực đến an toàn đê điều.

Văn bản nhấn mạnh: "Đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều không tự giải tỏa vật liệu, công trình trên bãi sông phải thực hiện cưỡng chế theo quy định; tổ chức, cá nhân nào tái vi phạm thì chuyển cơ quan pháp luật để xử lý theo quy định".

UBND tỉnh đồng thời yêu cầu các xã, phường tổ chức xử lý dứt điểm những vụ vi phạm còn tồn đọng, những trường hợp chưa được xử lý hoặc chưa xử lý dứt điểm theo báo cáo số 13043/BC-SNNMT ngày 25/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đặc biệt chú trọng các vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đê điều và khả năng thoát lũ của tuyến sông.

Từ những nội dung được ghi nhận tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường, vấn đề đặt ra là các hạng mục công trình, vật tư và hoạt động sử dụng mặt bằng ven sông tại đây đã được kiểm tra, quản lý, xử lý như thế nào; những tồn tại được nêu trong biên bản ngày 30/9/2026 sẽ được giải quyết ra sao; và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm an toàn đê điều, khả năng thoát lũ được thực hiện đến đâu.

Trong bối cảnh UBND tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm đê điều còn tồn đọng, việc sớm làm rõ hiện trạng, hồ sơ pháp lý và kết quả xử lý tại khu vực này là cần thiết.

Video hàng loạt tàu đóng dở nằm ngang ven sông Đáy ở Ninh Bình: