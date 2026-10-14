Di dời xong biệt thự 4 tầng ở Bắc Ninh, dân mạng kéo đến livestream

Trao đổi với PV VietNamNet ngày 14/10, bà Nguyễn Thị Thẩm, đại diện đơn vị thi công, cho biết công trình cơ bản đã được dịch chuyển đến vị trí mới. Đội ngũ thi công đang kiểm tra và hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Theo bà Thẩm, quá trình di dời kéo dài khoảng 3 tháng, với khoảng 10 nhân công tham gia mỗi ngày. Dù căn biệt thự có quy mô lớn và phải dịch chuyển nguyên khối, đại diện đơn vị thi công đánh giá đây là công trình tương đối bình thường so với những dự án mà đội ngũ từng thực hiện.

Bà Thẩm cho biết đơn vị chủ yếu nhận tiền công thi công; các khoản chi phí khác do chủ nhà và những bên liên quan thỏa thuận. Vì vậy, bà không cung cấp con số cụ thể về tổng kinh phí di dời.

Trước đó, ông Nguyễn Công Sơn, chủ căn biệt thự, chia sẻ, gia đình lựa chọn phương án di dời sau khi tìm hiểu và nhận thấy đây là giải pháp phù hợp trong bối cảnh phải bàn giao mặt bằng phục vụ dự án giao thông.

Theo ông Sơn, căn nhà được gia đình đầu tư nhiều tâm huyết trong thời gian dài. Vì vậy, thay vì tháo dỡ để giải phóng mặt bằng, gia đình tìm phương án dịch chuyển nguyên khối nhằm giữ lại công trình.

“Công trình này được làm rất tâm huyết trong nhiều năm. Di dời được thì khu vực cũ cũng được giải phóng, còn gia đình vẫn giữ được căn nhà”, ông nói.

Công trình biệt thự gần 1.000m2 sàn được dịch chuyển khoảng 200m để nhường đất phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Hệ thống kích thủy lực được đội “thần đèn” sử dụng để nâng và di chuyển nguyên khối căn biệt thự.

Căn biệt thự 4 tầng nguyên khối đã được di dời về vị trí mới.

Căn biệt thự 4 tầng nằm trên khu đất rộng khoảng 517m2, có 3 mặt tiền. Mỗi tầng có diện tích khoảng 243m2, tổng diện tích sàn gần 1.000m2.

Để di chuyển căn nhà, đơn vị thi công sử dụng hệ thống kích thủy lực nâng công trình, sau đó đặt lên các con lăn chuyên dụng để dịch chuyển từng đoạn. Quãng đường di dời khoảng 200m. Quá trình này đòi hỏi tính toán kỹ nhằm bảo đảm độ ổn định và hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Căn biệt thự được di dời để nhường mặt bằng phục vụ dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Việc dịch chuyển nguyên khối một công trình bê tông cốt thép có quy mô lớn khiến quá trình thi công nhận được sự quan tâm của người dân địa phương.

Căn biệt thự được di chuyển quãng đường khoảng 200m.

Không chỉ người dân đến theo dõi, nhiều người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cũng có mặt tại hiện trường để quay video, phát trực tiếp quá trình di dời căn biệt thự trên TikTok và Facebook.

Anh Hoàng Quốc Trìu, người làm nội dung trên mạng xã hội đến từ Hà Đông, Hà Nội, cho biết đã nhiều lần đến khu vực này để ghi hình và livestream.

Theo anh Trìu, sức hút của công trình đến từ tính hiếm gặp của sự việc. Hình ảnh một căn nhà 4 tầng được nâng lên và dịch chuyển nguyên khối khiến nhiều người tò mò, muốn trực tiếp theo dõi diễn biến tại hiện trường.

Anh cho biết lượng người xem livestream phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như quy mô kênh, chất lượng hình ảnh và khả năng được nền tảng đề xuất. Một số video ghi lại quá trình di dời có thể đạt khoảng 500.000 lượt xem; những phiên phát trực tiếp nổi bật cũng thu hút lượng người xem lớn.

Tuy nhiên, theo anh Trìu, việc đến hiện trường phát trực tiếp không đồng nghĩa với việc chắc chắn có thu nhập cao. Kết quả phụ thuộc vào lượng người xem, mức độ tương tác và nhiều yếu tố khác. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì, trong khi thu nhập không phải lúc nào cũng như mong đợi.

Để phục vụ công việc, anh cũng đầu tư thêm thiết bị như màn hình lớn, thiết bị hỗ trợ phóng to hình ảnh và giải pháp kết nối mạng ổn định.

Trong những ngày căn biệt thự được di dời, khu vực quanh công trình có nhiều người dân và người làm nội dung đến theo dõi, ghi hình.