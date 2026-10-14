Bộ Xây dựng bước vào giai đoạn nước rút, quyết hoàn thành mục tiêu năm 2026

Đảng ủy Bộ Xây dựng gương mẫu trong duy trì nền nếp

Chiều nay (14/10), Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) và sơ kết 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao những kết quả Bộ Xây dựng đạt được trong 9 tháng đầu năm, sự chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ, góp phần tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

"Bộ Xây dựng đã thực hiện những nhiệm vụ căn bản về hạ tầng. Công tác hoàn thiện thể chế được Bộ triển khai sớm, các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ thực hiện đều được hoàn thành. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Đảng bộ Bộ Xây dựng gương mẫu duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, hội nghị, các hoạt động cơ quan chuyên trách của Đảng ủy, bảo đảm chất lượng sinh hoạt Đảng", Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đánh giá.

Thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (Nghị quyết số 312/NQ-CP), đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp đẩy nhanh hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Đặc biệt quan tâm đến vấn đề vật liệu phục vụ thi công các dự án trọng điểm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, đề nghị địa phương ban hành giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng sát với diễn biến của thị trường

Nhấn mạnh các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV ban hành thể hiện tinh thần vừa đổi mới, vừa xây dựng, vừa chỉnh đốn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tổ chức đánh giá xếp loại các tổ chức Đảng, các đảng viên trong năm 2026 theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công là mệnh lệnh

Điểm qua hàng loạt điểm sáng Bộ Xây dựng đạt được, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ được giao theo phương châm "Nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn", gắn với theo dõi nhiệm vụ và quản lý dữ liệu. Đến nay không có nhiệm vụ nào do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao bị quá hạn.

Xác định tháng 10 và những tháng cuối năm 2026, là giai đoạn "nước rút", mang tính quyết định để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư phải tăng cường đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn: Đẩy nhanh giải ngân, đẩy nhanh tiến độ các dự án; bảo đảm năng lực vận tải cao điểm cuối năm; tháo gỡ vướng mắc về bất động sản, nhà ở xã hội, giá hợp đồng xây dựng.

Riêng công tác giải ngân vốn đầu tư công, người đứng đầu Bộ Xây dựng nhấn mạnh: Giải ngân 100% kế hoạch vốn là mệnh lệnh, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

"Các Cục, Vụ chuyên ngành của Bộ phải làm việc với từng ban quản lý dự án, làm rõ mỗi ban có bao nhiêu gói thầu? Thời gian thực hiện thế nào? Giải pháp thế nào? Phải nhận diện cụ thể các nguy cơ/rủi ro và nút thắt cản tiến độ thi công và kết quả giải ngân của dự án", Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đồng thời lưu ý các chủ đầu tư/ban quản lý dự án phải siết quản lý nhà thầu thi công, xử lý nhà thầu vi phạm theo hợp đồng, xem xét không cho tham gia các dự án tiếp theo đối với các nhà thầu chây ì.

"Các dự án khó khăn vật liệu ở khu vực miền Tây cũng cần nghiên cứu thêm giải pháp để đẩy tiến độ, san sẻ áp lực giải ngân với dự án khác", Bộ trưởng nói.

Một số vấn đề khác cũng được Bộ trưởng lưu ý các đơn vị thực hiện có hiệu quả trong những tháng cuối năm như: Đẩy mạnh kết nối các phương thức vận tải, quan tâm kết nối đường sắt đến cảng biển; Nâng cao hiệu quả trong quản lý thị trường bất động sản, từ nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đến nhà ở cho thuê…

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Tạ Hải).

Duy trì tăng trưởng liên tục, không có nhiệm vụ quá hạn

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng đã điểm lại nhiều kết quả nổi bật Bộ Xây dựng đạt được trong 9 tháng năm 2026.

Theo ông Hoàng, trong 9 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm toàn ngành tăng 10,31%, tăng liên tục qua từng quý, quý sau cao hơn quý trước và cao hơn tốc độ tăng GDP cả nước ở cả ba quý đầu năm, đóng góp 1,77 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sâu sát, quyết liệt; việc kiểm tra, đôn đốc và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được tăng cường; hệ thống phần mềm theo dõi nhiệm vụ và quản lý dữ liệu các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành được cải tiến, ứng dụng hiệu quả. Nhờ đó, tính đến nay, không có nhiệm vụ nào do Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giao bị quá hạn.

Thông tin, dữ liệu về các lĩnh vực quản lý của ngành bước đầu được cập nhật thường xuyên, liên tục phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch năm 2026 được hoàn thành 100%, là điểm sáng của Bộ. Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính theo Kết luận số 18-KL/TW, đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm (Ảnh: Tạ Hải).

Công tác điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và 5 quy hoạch chuyên ngành giao thông hoàn thành đúng tiến độ. Tính đến nay, 100% đô thị trên cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 53%.

Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Lũy kế đến nay, cả nước có 907 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 858.000 căn, đạt gần 86% so với chỉ tiêu đề án. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay có 108 dự án hoàn thành với quy mô 31.353 căn; 109 dự án khởi công với quy mô gần 154.000 căn.

Về công tác đầu tư phát triển hạ tầng, trong 9 tháng qua, có 395km đường bộ cao tốc đã đưa vào khai thác hoàn chỉnh, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau được nối thông; các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình triển khai đáp ứng kế hoạch.

Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới đường bộ, đáp ứng chỉ tiêu đạt trên 5.000km đường bộ cao tốc vào năm 2030, Bộ Xây dựng đã rà soát xác định nhu cầu đầu tư mới giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 2.829km, nâng cấp, mở rộng khoảng 1.187km đường bộ cao tốc với tổng nhu cầu vốn khoảng gần 1,3 triệu tỷ đồng và đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư đường bộ cao tốc.

Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thuộc Bộ rất tích cực, lợi nhuận trước thuế 9 tháng các tổng công ty đạt 92,95% kế hoạch năm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng rất lớn, nhưng khả năng đáp ứng của các nguồn lực còn hạn chế, tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án tại một số địa phương và đơn vị thuộc Bộ còn chậm.

Nguồn cung một số vật liệu chủ yếu như đất đắp, cát, đá, nhựa đường… chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, giá biến động mạnh. Tình trạng thiếu hụt lao động, đặc biệt là công nhân kỹ thuật, kỹ sư, và lao động có tay nghề ảnh hưởng đến việc tổ chức các mũi thi công, nhất là các hạng mục, công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

Hệ thống hạ tầng giao thông đã được đầu tư, song tính kết nối giữa các phương thức vận tải để phát huy hiệu quả của toàn hệ thống còn hạn chế.