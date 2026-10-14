Kỳ nghỉ vài giờ thành lựa chọn mới của du khách trẻ

Không cần chờ đến kỳ nghỉ dài ngày, du khách có thể dành vài giờ tại khách sạn để tận hưởng hồ bơi, spa hoặc đơn giản là tìm một không gian riêng để thư giãn. Những kỳ nghỉ ngắn đang trở thành lựa chọn phù hợp với người bận rộn, khi quỹ thời gian hạn hẹp khiến nhiều người ưu tiên những trải nghiệm nghỉ ngơi linh hoạt, vừa sức về chi phí.

MICRO-RETREAT MỞ RỘNG CÁCH TẬN HƯỞNG KỲ NGHỈ

Trong nhịp sống đô thị, khi công việc chiếm phần lớn quỹ thời gian, việc sắp xếp một chuyến đi cuối tuần không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi năng lượng vẫn hiện hữu.

Thay vì dành cả ngày cho việc di chuyển, lưu trú và tham quan, du khách có thể lựa chọn những trải nghiệm kéo dài vài giờ như chăm sóc cơ thể tại spa, ngâm mình trong bể khoáng nóng, thư giãn tại khu xông hơi hay tận hưởng không gian hồ bơi ven biển.

Xu hướng này gắn với khái niệm micro-retreat (kỳ nghỉ vài giờ) và được hiểu là những khoảng nghỉ ngắn có chủ đích, hướng đến thư giãn và chăm sóc bản thân. Không đòi hỏi phải đi xa hay lưu trú qua đêm, micro-retreat đặt trọng tâm vào chất lượng trải nghiệm và khả năng chủ động dành thời gian cho bản thân, phù hợp với những người có lịch trình bận rộn nhưng vẫn muốn cân bằng cuộc sống.

Những khoảng nghỉ kéo dài vài giờ đang mở rộng cách tận hưởng dịch vụ lưu trú, khi du khách có thể tìm đến không gian thư giãn mà không cần chờ một kỳ nghỉ dài ngày

Tại nhiều thị trường quốc tế, các khách sạn và cơ sở chăm sóc sức khỏe đang mở rộng dịch vụ dành cho khách không lưu trú qua đêm. Thay vì chỉ bán phòng nghỉ, các đơn vị này cho phép khách tiếp cận hồ bơi, spa, phòng xông hơi hoặc không gian thư giãn trong một khoảng thời gian nhất định, qua đó tạo thêm lựa chọn nghỉ ngơi ngay trong thành phố.

Tại New York (Mỹ), Virgin Hotels New York City cung cấp vé sử dụng hồ bơi trên tầng thượng, với giá khởi điểm 50 USD. Khách hàng muốn kết hợp bơi lội với các hoạt động phục hồi thể chất có thể lựa chọn gói Pool Access Pass + Recovery Day Pass, giá khởi điểm 85 USD, bao gồm quyền tiếp cận hồ bơi, phòng tắm hammam, phòng sauna và dịch vụ phục hồi. Thay vì đặt phòng khách sạn, khách có thể dành một khoảng thời gian trong ngày để thư giãn và sử dụng các tiện ích theo nhu cầu.

Mô hình tương tự cũng xuất hiện trên nền tảng ResortPass, chuyên cung cấp vé sử dụng tiện ích tại khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Tại New York, nền tảng này giới thiệu nhiều lựa chọn từ vé hồ bơi, spa đến phòng khách sạn sử dụng ban ngày. Chẳng hạn, Spa Castle New York có gói sử dụng spa với giá khởi điểm 85 USD, trong khi một số khách sạn cung cấp phòng nghỉ ban ngày dành cho người cần không gian riêng để nghỉ ngơi.

DỊCH VỤ NGHỈ DƯỠNG NGẮN

Tại Việt Nam, micro-retreat chưa phổ biến rộng rãi như một sản phẩm nghỉ dưỡng độc lập, song một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng và tổ hợp chăm sóc sức khỏe đã bắt đầu khai thác các gói trải nghiệm trong ngày, cho phép khách sử dụng tiện ích và thư giãn trong vài giờ mà không cần đặt phòng qua đêm.

Tại phía Đông Hà Nội, Aquafield Ocean City do Vinpearl vận hành là một ví dụ rõ nét cho cách thiết kế trải nghiệm xoay quanh khoảng thời gian ngắn. Tổ hợp xông hơi và spa này cung cấp gói trải nghiệm 4 giờ, kết hợp ba bể ngâm, hai phòng sauna và chín phòng xông trị liệu chuyên biệt theo thông tin giới thiệu sản phẩm. Hệ thống tiện ích còn có không gian thư giãn, khu ẩm thực Hàn Quốc và các dịch vụ chăm sóc cơ thể tại Vincharm Spa.

Khu xông hơi tại Aquafield Ocean City

Thay vì chỉ mua một dịch vụ riêng lẻ, khách hàng có thể dành trọn vài giờ để trải nghiệm nhiều không gian khác nhau trong cùng một địa điểm. Thời lượng được xác định trước cũng giúp người dùng chủ động sắp xếp lịch trình mà không cần dành cả ngày cho hoạt động nghỉ dưỡng. Thông tin sản phẩm được công bố trên website Aquafield Ocean City.

Tại Cam Ranh, The Westin Resort & Spa Cam Ranh áp dụng cách tiếp cận khác với chương trình Westin Day Pass. Khách không nhất thiết phải đặt phòng qua đêm nhưng vẫn có thể sử dụng hồ bơi, bãi biển, phòng gym, các hoạt động giải trí, nhà hàng và quầy bar theo điều kiện của gói dịch vụ. Chương trình còn bao gồm khoản tín dụng trị giá 500.000 đồng, được sử dụng cho các dịch vụ spa, ẩm thực, đồ uống và giải trí tại những địa điểm được chỉ định.

Mô hình này cho thấy trải nghiệm nghỉ dưỡng có thể được bán độc lập với dịch vụ lưu trú. Khách hàng trả tiền để tiếp cận một hệ thống tiện ích trong ngày, trong khi khu nghỉ dưỡng có thêm cơ hội phục vụ nhóm khách không có nhu cầu thuê phòng qua đêm.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa cũng giới thiệu gói Day Pass kết hợp sử dụng hồ bơi vô cực, bãi biển riêng và các tiện ích dành cho gia đình. Gói dịch vụ được công bố ở mức 550.000 đồng/người, trong đó có 450.000 đồng tín dụng ẩm thực; khách còn được tiếp cận khu vui chơi trẻ em, bể bơi trẻ em và công viên nước mini theo điều kiện chương trình. Thời gian áp dụng được giới thiệu từ 10h đến 19h hằng ngày, đến hết năm 2026.

Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa phát triển gói Day Pass, cho phép khách không lưu trú qua đêm sử dụng hồ bơi, bãi biển riêng và các tiện ích giải trí, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ nghỉ dưỡng theo ngày

Son Tra Resort & Spa tại Đà Nẵng cũng cung cấp vé Day Pass cho khách không lưu trú, với mức giá được niêm yết 200.000 đồng/người. Vé bao gồm quyền sử dụng bãi biển riêng, hồ bơi, ghế nằm, khu tắm tráng và khăn tắm. Trường hợp này cho thấy việc tiếp cận tiện ích nghỉ dưỡng có thể được tách khỏi chi phí thuê phòng, giúp khách lựa chọn trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và thời gian thực tế. Thông tin dịch vụ tại Son Tra Resort & Spa.

Ở Phú Quốc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa cũng công bố vé dành cho khách không lưu trú, trị giá 1 triệu đồng/người và được quy đổi thành tín dụng ẩm thực tại một số điểm phục vụ được chỉ định. Theo điều kiện công bố, vé có hiệu lực trong ngày đến 18h, không bao gồm quyền sử dụng hồ bơi và phòng gym.

Khai thác dịch vụ nghỉ dưỡng ngắn không chỉ giúp tận dụng công suất tiện ích sẵn có, mà còn đặt ra yêu cầu về chất lượng phục vụ, tính thuận tiện và khả năng tạo trải nghiệm đủ sức giữ chân khách hàng

Không chỉ các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, những tổ hợp chăm sóc sức khỏe cũng có thể tạo ra không gian cho các khoảng nghỉ ngắn.

Tại dự án Eco Retreat ở khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM, Forest Onsen được giới thiệu là tổ hợp khoáng nóng cao tầng, tích hợp các tiện ích chăm sóc sức khỏe vào không gian sống. Theo thông tin công bố tháng 4/2026, tổ hợp được thiết kế với hệ tiện ích liên hoàn khoảng 5.000 m², gồm các khu vực phục vụ trải nghiệm khoáng nóng và thư giãn, kết nối với cảnh quan mang phong cách Nhật Bản.

Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi của micro-retreat, từ việc tận dụng tiện ích tại khách sạn đến xây dựng những không gian phục hồi năng lượng gần nơi sinh sống. Thời gian nghỉ ngơi vì vậy không nhất thiết phải chờ đến kỳ nghỉ phép hay dịp lễ, mà có thể được bố trí thành những khoảng riêng trong lịch trình cá nhân.

TỪ TIỆN ÍCH ĐƠN LẺ ĐẾN TRẢI NGHIỆM TRỌN VẸN

Với các đơn vị lưu trú, micro-retreat mở ra khả năng khai thác thêm doanh thu từ hệ thống tiện ích sẵn có. Hồ bơi, spa, phòng gym, khu xông hơi, nhà hàng hay không gian thư giãn có thể được phát triển thành các gói trải nghiệm ngắn, hướng đến khách địa phương và những người có nhu cầu nghỉ ngơi trong vài giờ.

Thay vì cung cấp từng dịch vụ riêng lẻ, cơ sở kinh doanh có thể kết hợp nhiều tiện ích thành một hành trình hoàn chỉnh. Chẳng hạn, khách trải nghiệm xông hơi, ngâm bể rồi tiếp tục với liệu trình spa hoặc bữa ăn; hoặc dành một buổi sử dụng hồ bơi, thư giãn bên bờ biển và thưởng thức đồ uống. Việc quy định rõ thời lượng, nội dung và mức giá giúp khách hàng dễ lựa chọn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp chủ động tổ chức vận hành.

Song, không phải mọi dịch vụ tính theo giờ đều có thể trở thành một sản phẩm micro-retreat hấp dẫn. Giá trị của mô hình nằm ở cách kết nối các hoạt động thành trải nghiệm có chủ đích, cùng chất lượng phục vụ, mức độ riêng tư và sự thuận tiện. Nếu khách phải chờ đợi lâu, di chuyển giữa các khu vực bất tiện hoặc liên tục trả thêm phí cho những dịch vụ thiết yếu, khoảng nghỉ ngắn có thể không đem lại hiệu quả như kỳ vọng.

Các gói Day Pass cho phép du khách tiếp cận tiện ích nghỉ dưỡng trong ngày, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ nhóm khách không có nhu cầu lưu trú qua đêm

Với du khách, chi phí cũng cần được cân nhắc dựa trên toàn bộ trải nghiệm thay vì chỉ giá vé ban đầu. Các quyền lợi như tín dụng ẩm thực, sử dụng hồ bơi hay liệu trình spa có thể làm tăng giá trị gói dịch vụ, nhưng khách hàng cần tìm hiểu kỹ phạm vi áp dụng, chi phí phát sinh và điều kiện đặt chỗ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phân biệt nhu cầu sử dụng tiện ích đơn thuần với nhu cầu tìm kiếm một khoảng nghỉ. Người đến hồ bơi để vui chơi, khách sử dụng phòng gym để tập luyện hay người tìm đến spa để thư giãn có thể cùng sử dụng một cơ sở nhưng không nhất thiết có chung mục đích. Do đó, phát triển micro-retreat đòi hỏi sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng và thiết kế trải nghiệm phù hợp, thay vì chỉ gắn nhãn mới cho những dịch vụ vốn được tính theo giờ.

Micro-retreat mở ra hướng phát triển bổ trợ cho các sản phẩm du lịch và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi linh hoạt của du khách đô thị. Với mô hình này, giá trị dịch vụ không chỉ nằm ở khả năng khai thác hệ thống tiện ích trong vài giờ, mà còn ở chất lượng trải nghiệm, sự thuận tiện và mức chi phí phù hợp. Khi được thiết kế bài bản, những khoảng nghỉ ngắn có thể trở thành lựa chọn thường xuyên của khách hàng, đồng thời tạo thêm dư địa khai thác doanh thu cho các cơ sở lưu trú và chăm sóc sức khỏe.