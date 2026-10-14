Phường Đông Kinh đối thoại với người dân trước khi cưỡng chế thu hồi đất

Dự buổi đối thoại có đại diện Công an tỉnh, Công an phường Đông Kinh và các thành viên Ban Cưỡng chế thu hồi đất của phường.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất trao đổi các nội dung tại buổi đối thoại

Gia đình được vận động, đối thoại là hộ ông Hoàng Thanh Hùng và bà Đặng Thị Nhẫn. Gia đình ông bà có hơn 246 m² đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án. Diện tích này thuộc các thửa đất số 103, 323, 324, tờ bản đồ số 27 (nay là tờ bản đồ số 56), bản đồ địa chính phường Đông Kinh, tại khối 12, phường Đông Kinh.

Đại diện hộ dân bị ảnh hưởng dự án nêu ý kiến tại cuộc đối thoại

Tại buổi đối thoại, đại diện hộ gia đình đề nghị xem xét một số nội dung liên quan đến việc thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất; mức bồi thường, hỗ trợ và chính sách áp dụng đối với phần diện tích đất bị ảnh hưởng.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Kinh trao đổi tại cuộc đối thoại

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của hộ gia đình, các thành viên Ban Cưỡng chế thu hồi đất và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã trao đổi, giải thích các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và trình tự thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Đồng thời vận động, thuyết phục gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định.

Qua đối thoại, Ban Cưỡng chế thu hồi đất tiếp tục ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của hộ gia đình để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đồng thời đề nghị ông Hoàng Thanh Hùng và bà Đặng Thị Nhẫn phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, chấp hành quyết định thu hồi đất.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh, Trưởng Ban Cưỡng chế thu hồi đất giải đáp một số nội dung tại buổi đối thoại

Dự án mở rộng trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh được triển khai tại phường Đông Kinh, có tổng mức đầu tư trên 43,8 tỷ đồng. Dự án gồm hạng mục nâng tầng nhà làm việc và các hạng mục khác nhằm bổ sung cơ sở vật chất phục vụ công tác của đơn vị. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị liên quan đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ của dự án.