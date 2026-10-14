TP.HCM điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, hỗ trợ lãi vay cho 5 dự án

Ngày 14/10, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 6781/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 hỗ trợ lãi vay cho các dự án tham gia Chương trình hỗ trợ lãi suất của thành phố (đợt 3).

TP.HCM tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ đầu tư trên địa bàn.

Theo quyết định, thành phố giảm 8,525 tỷ đồng tại 4 dự án, gồm: Dự án cải tạo, xây dựng lại các khu nhà đã xuống cấp thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM - Khối nhà C (khối thực hành, lớp học); hai dự án đầu tư trang thiết bị y tế của Bệnh viện Triều An; và dự án nhà xưởng, nhà kho xây dựng sẵn.

Ở chiều ngược lại, thành phố bổ sung 8,743 tỷ đồng cho dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Wembley Medical.

UBND TP.HCM yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về số vốn đề xuất, thực hiện giải ngân theo kế hoạch và bảo đảm đúng quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác và cơ sở pháp lý của hồ sơ trình duyệt; đồng thời chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực II và các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đủ điều kiện giải ngân số vốn được phân bổ theo quyết định.

Theo Sở Tài chính TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố giải ngân 111.494 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (147.599 tỷ đồng).