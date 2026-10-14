Xây dựng kế hoạch thanh tra hướng đến chủ động phòng ngừa vi phạm

Ngày 14/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Thủ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cục đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ về xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2027 của Thanh tra Chính phủ.

Sau khi nghe các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, kế hoạch thanh tra phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng và có căn cứ rõ ràng. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ, hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm các cuộc thanh tra được đề xuất có căn cứ cụ thể, bám sát định hướng chương trình thanh tra đã được phê duyệt, các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình thực tiễn.

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra được định hướng theo hướng chủ động, tăng cường phòng ngừa, bảo đảm bao quát địa bàn, lĩnh vực theo Định hướng chương trình thanh tra năm 2027. Qua đối chiếu danh sách các cuộc thanh tra do các cục đề xuất với định hướng và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, các cuộc thanh tra đề xuất đều thuộc phạm vi định hướng.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Thủ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Theo Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thanh Tuấn, những nội dung đã được đưa vào Định hướng chương trình thanh tra năm 2027 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải được triển khai thực hiện. Các đơn vị cần xác định rõ căn cứ đề xuất thanh tra, trong đó lưu ý những nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối với những nội dung đã giao địa phương thực hiện, các đơn vị cần theo dõi, nắm tình hình; trường hợp địa phương triển khai chưa đến nơi, đến chốn thì phải xem xét, đề xuất thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết công tác nắm tình hình có ý nghĩa quan trọng trong toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, từ xây dựng kế hoạch, xác định nội dung thanh tra đến theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra. Việc xây dựng kế hoạch phải xuất phát từ tình hình thực tiễn, những vấn đề nổi lên và thông tin thu thập được.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, kịp thời tổng hợp, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ những vấn đề phát sinh, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai theo đúng yêu cầu, hoàn thành trong tháng 11/2026 để triển khai đồng bộ từ năm 2027.