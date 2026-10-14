UBND tỉnh xem xét các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo các sở, ngành trình bày tóm tắt 1 báo cáo và 13 dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp HĐND tỉnh. Trong đó, các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính gồm: Báo cáo các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; cho ý kiến về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2027 vốn ngân sách Trung ương; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026.

Đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đại tá Cù Quốc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng xem xét các dự thảo nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2026; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nhà ở thuộc tài sản công phải di dời để phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030; thành lập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Đội dân phòng và chính sách hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

Đồng chí Mai Thanh Long, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Thị Kim, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất và các nội dung liên quan đến triển khai dự án có sử dụng đất. Các ý kiến đề nghị rà soát kỹ danh mục, tiến độ và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; làm rõ các chỉ tiêu về đất đai, danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và danh mục dự án phải thu hồi đất, bảo đảm việc triển khai được thông suốt.

Đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, các đại biểu trao đổi, góp ý để cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung trước khi trình HĐND tỉnh.

Đại diện các Ban của HĐND tỉnh đề nghị rà soát các nội dung liên quan đến thời gian, lộ trình giải thể, thành lập và tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh để bảo đảm tính thống nhất, khả thi trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan trong chuẩn bị nội dung và chất lượng các ý kiến đóng góp của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức bộ máy, phân bổ nguồn lực đầu tư, quản lý đất đai và thực hiện các chính sách trên địa bàn, vì vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến tại hội nghị; rà soát căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nội dung và nguồn lực thực hiện từng chính sách, từng nhiệm vụ. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần chủ động phối hợp làm rõ, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách xem xét, chỉ đạo trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Các cơ quan chủ trì phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trong quá trình hoàn thiện, thẩm tra các nội dung, bảo đảm chất lượng và thời gian trình kỳ họp. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, bảo đảm các quyết sách sớm được triển khai hiệu quả.