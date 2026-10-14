Khánh Hòa: Yêu cầu xử lý dứt điểm 38 cơ sở chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày 14/10, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường các giải pháp khắc phục, xử lý dứt điểm các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại hộ kinh doanh phường Nha Trang.

Theo thống kê của UBND tỉnh, trong số 38 cơ sở chưa khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC có một cơ sở thuộc diện phải di dời, 13 cơ sở thuộc nhóm cần bổ sung phương tiện, hệ thống PCCC (nhóm I) và 24 cơ sở thuộc nhóm phải thực hiện các giải pháp về ngăn cháy lan, khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn và bổ sung phương tiện, hệ thống chữa cháy (nhóm II).

Trong 38 cơ sở này, có 30 cơ sở sử dụng vốn đầu tư nhà nước, gồm một chung cư, 12 trường học, 14 chợ, một thư viện, một bảo tàng và một kho dự trữ nhà nước. 8 cơ sở còn lại thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách, gồm ba cơ sở công nghiệp sản xuất, bốn khách sạn và một kho xăng dầu thuộc diện di dời.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an tỉnh phối hợp các cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện phương án khắc phục.

Nhiều người dân ở tỉnh Khánh Hòa được lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, trang bị kiến thức về PCCC.

Đối với 13 cơ sở thuộc nhóm I, các đơn vị phải tập trung bổ sung phương tiện, hệ thống PCCC và hoàn thành trước ngày 1/7/2027. Đối với 24 cơ sở thuộc nhóm II, việc khắc phục các tồn tại về ngăn cháy lan, khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn, bổ sung phương tiện và hệ thống chữa cháy phải hoàn thành trước ngày 1/7/2028.

Riêng kho xăng dầu Vĩnh Nguyên, tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Petrolimex Khánh Hòa cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để sớm di dời theo quy định, bảo đảm an toàn PCCC cho khu dân cư và nơi tập trung đông người tại phường Nha Trang. Trong thời gian chưa hoàn thành di dời, cơ sở phải có giải pháp bảo đảm an toàn PCCC.

UBND tỉnh yêu cầu 100% người đứng đầu cơ sở, chủ đầu tư thuộc diện phải khắc phục hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và cam kết lộ trình thực hiện, gửi cơ quan quản lý trực tiếp trước ngày 15/11. Kế hoạch phải xác định rõ từng tồn tại, giải pháp khắc phục, tiến độ và thời điểm hoàn thành; ưu tiên xử lý những nguy cơ trực tiếp gây cháy, nổ hoặc có thể dẫn đến cháy lan, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đối với những cơ sở không thể áp dụng các giải pháp kỹ thuật theo quy định, sau ngày 1/7/2028 phải chuyển đổi công năng phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh hướng dẫn các cơ sở thực hiện giải pháp kỹ thuật PCCC bổ sung, tăng cường. Đồng thời, phối hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện phương án khắc phục. Những trường hợp không thực hiện cam kết, không khắc phục đúng thời hạn hoặc tiếp tục vi phạm quy định về PCCC sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Giao Sở Xây dựng, Sở Công Thương và UBND các xã, phường liên quan có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh tổ chức kiểm tra PCCC định kỳ, đột xuất; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện những giải pháp khắc phục thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các giải pháp về kiến trúc, xây dựng. Các đơn vị phải chủ động phối hợp, thống nhất hướng xử lý đối với những trường hợp liên quan nhiều cơ quan, tránh đùn đẩy trách nhiệm hoặc yêu cầu cơ sở thực hiện nhiều lần.

Đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý nhà nước như trường học, bảo tàng, thư viện, chợ và chung cư cũ, Sở Tài chính được giao tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên, kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu các cơ sở thuộc phạm vi quản lý không hoàn thành việc khắc phục, bảo đảm an toàn PCCC theo quy định. Công an tỉnh là cơ quan thường trực theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.