Tăng tốc nhiều dự án liên vùng phía Nam

Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành kết nối TPHCM, TP Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh vừa đưa vào khai thác toàn tuyến.

Hiện nay trên địa bàn TP Đồng Nai đang triển khai nhiều dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Ngoài Sân bay quốc tế Long Thành, hầu hết các dự án lớn ở TP Đồng Nai gần đây đều kết nối trực tiếp với TPHCM nhằm tăng kết nối, mở rộng không gian liên kết. Đó là cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu dài 54km, cao tốc Bến Lức - Long Thành 58km và đường Vành đai 3 TPHCM (có quy mô đường cao tốc) dài 76km đều đã và chuẩn bị đưa vào khai thác. Ngoài kết nối trực tiếp giữa TPHCM và TP Đồng Nai, các dự án trên cũng kết nối với nhau và với nhiều trục đường hiện hữu khác, tạo ra mạng lưới giao thông rộng lớn.

Bên cạnh các dự án đã và chuẩn bị khai thác kể trên, hàng loạt dự án cầu gắn kết hai thành phố cũng đang gấp rút triển khai, tạo sự đồng bộ về hạ tầng. Nổi bật là cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 (còn gọi là cầu Long Hưng) với tổng nguồn vốn lên đến 36.000 tỷ đồng. Cùng với các cầu Long Thành, Nhơn Trạch, Đồng Nai… đang khai thác, hai cây cầu Cát Lái và Đồng Nai 2 không chỉ là công trình giao thông mà còn được kỳ vọng kích thích phát triển đô thị ở khu vực giáp ranh hai thành phố. Đặc biệt, sau hợp nhất mở rộng quy mô, một số dự án hạ tầng khác thuộc khu vực Bình Dương hay Bà Rịa - Vũng Tàu cũ như cầu Hiếu Liêm (bắc qua sông Bé), cầu Tân An (bắc qua sông Đồng Nai), cầu Phước An (bắc qua sông Thị Vải)… đang triển khai xây dựng đều mang ý nghĩa kết nối rất lớn.

Sau nhiều năm chú trọng các dự án hạ tầng trên địa bàn để giảm ùn tắc giao thông, xoá các điểm đen thời gian gần đây, TPHCM, trung tâm của khu vực phía Nam đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các dự án kết nối liên vùng. Ngoài kết nối với TP Đồng Nai, hiện TPHCM cũng tìm cách mở rộng kết nối với tỉnh Tây Ninh bằng nhiều dự án hạ tầng lớn. Đó là dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài dài 50km, đường Vành đai 3 và 4 TPHCM cũng như mở rộng quốc lộ 22, quốc lộ 50 là những trục đường lớn đi qua hai địa phương. Thậm chí, một số dự án như đường cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Tây (tức đường Hồ Chí Minh) hay đường ven biển đang triển khai còn giúp TPHCM kết nối với các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, với mục tiêu phát huy vai trò đô thị đặc biệt, là cực tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ và cả nước, TPHCM sẽ tổ chức không gian phát triển theo hướng đa cực, đa trung tâm, kết nối thông suốt. Trong đó, TPHCM sẽ ưu tiên rà soát các hành lang kinh tế và tăng cường kết nối liên vùng, trọng tâm là tuyến kết nối với Tây Ninh và Đồng Nai. Bên cạnh đó, các dự án giao thông trọng điểm sẽ được đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên kết nối mạng lưới cảng biển, cảng hàng không, ga đường sắt, trung tâm logistics và các khu công nghệ cao. Mạng lưới hạ tầng kỹ thuật - xã hội gồm hạ tầng số, năng lượng, chống ngập, y tế, giáo dục cũng được định hướng phát triển đồng bộ.

Quan trọng nhất trong nhóm dự án hạ tầng kết nối đang được đẩy nhanh tiến độ hiện nay là các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao với trung tâm là khu vực Bến Thành, Thủ Thiêm. Theo đó, ngoài đoạn Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20km đang khai thác cùng 2 đoạn đang xây dựng là Bến Thành-Tham Lương (dài hơn 11km) và Bến Thành-Cần Giờ (dài khoảng 54km), mạng lưới đường sắt đô thị đang gấp rút xây dựng còn có Bến Thành-Thủ Thiêm-Long Thành (dài hơn 50km), Suối Tiên-Biên Hoà-Long Thành (dài khoảng 44km) hay Tân Sơn Nhất-Phú Hữu (23km); Suối Tiên-thành phố mới Bình Dương (30km)… đều được coi là “xương sống” của mạng lưới hạ tầng giao thông khu vực phía Nam ít năm tới. Các dự án này nhận được nhiều kỳ vọng về giảm ùn tắc giao thông cũng như phát triển mô hình đô thị TOD, kích thích đô thị vệ tinh… trong thời gian tới.