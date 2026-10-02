Tây Ninh tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh loạt dự án giao thông trọng điểm

Ngày 2/10, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh vừa tổ chức đánh giá tổng thể công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025 về hạ tầng, giao thông tỉnh đã nâng cấp, mở rộng khoảng 1.155km đường với tổng vốn đầu tư hơn 62.300 tỷ đồng. Nhiều công trình như đường Vành đai Tân An, Đường tỉnh (ĐT) 782-784, ĐT793-792, đường Đất Sét - Bến Củi, ĐT781 đoạn Phước Tân - Châu Thành… đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ.

Thi công đường 827E đoạn qua xã Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh).

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Tây Ninh xác định 5 công trình giao thông trọng điểm, gồm: tuyến kết nối hành lang công nghiệp, đô thị Mộc Bài - Xuyên Á dài 33km, vốn đầu tư khoảng 7.600 tỷ đồng; ĐT827E kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp hơn 15.700 tỷ đồng; Vành đai 4 TP.HCM dài 78,3km, vốn đầu tư hơn 68.000 tỷ đồng; trục động lực Đức Hòa dài 23,5km, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng và tuyến Tân An - Bình Hiệp dài 62,7km, vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh dự kiến đầu tư 4 trục động lực với tổng vốn hơn 36.000 tỷ đồng, 14 công trình giao thông thuộc chương trình đột phá với tổng nguồn vốn gần 14.000 tỷ đồng. Ba công trình dự kiến được Trung ương hỗ trợ đầu tư có tổng vốn hơn 24.000 tỷ đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh cho biết, nhìn chung tiến độ các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số dự án vẫn gặp khó khăn do nguồn vật liệu xây dựng và công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất.

Tại dự án đường dẫn vào 3 cầu trên đường tỉnh 827E, dù địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đến nay vẫn còn trường hợp chưa thực hiện bàn giao.

Đối với dự án ĐT830E, tổng mức đầu tư hơn 760 tỷ đồng, 4 gói thầu xây dựng hiện mới đạt từ 44-58%. Dù đã chi trả bồi thường cho 871/878 trường hợp, đạt 99,2%, dự án vẫn còn 56 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng tại xã Bến Lức, tập trung tại 4 vị trí với tổng chiều dài khoảng 355m.

Trong khi đó, dự án Vành đai 4 TP.HCM đã bàn giao hơn 92% mặt bằng tuyến chính và đang hoàn tất thủ tục để khởi công.

Trước những vướng mắc trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư chủ động xác định rõ trách nhiệm, xử lý từng phần việc, không để khó khăn về mặt bằng, vật liệu và tái định cư trở thành điểm nghẽn kéo dài, ảnh hưởng tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công. Qua đó, sớm đưa các công trình vào khai thác, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.