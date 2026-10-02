Việt Nam - Hàn Quốc vun đắp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Quốc ca. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ thay mặt Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời chúc mừng tới Chính phủ, Nhân dân Hàn Quốc, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng, với tiềm năng to lớn và quyết tâm mạnh mẽ, Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Hàn Quốc trở thành “quốc gia không thể thay thế” mà Tổng thống Lee Jae Myung đề ra, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Theo Thứ trưởng, những điểm tương đồng về văn hóa, sự gắn bó giữa nhân dân hai nước cũng như các lợi ích thực chất và chiến lược đã tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Thứ trưởng tin tưởng, tình hữu nghị và sự tin cậy giữa hai nước sẽ tiếp tục là nền tảng để quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Thành Long)

Về hợp tác kinh tế, Việt Nam hiện là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc tại Đông Nam Á và là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất, đối tác hợp tác phát triển và du lịch lớn thứ hai, đồng thời là đối tác thương mại và lao động lớn thứ ba của Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng, sự gắn kết giữa hai nước không chỉ được thể hiện qua các con số về kinh tế, thương mại và đầu tư mà còn hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội. Hàng trăm nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn, cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, đang trở thành những “nhịp cầu hữu nghị” góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2027, Thứ trưởng nhận định quan hệ hai nước đang đứng trước những không gian hợp tác mới rộng lớn hơn.

Trên nền tảng chặng đường 800 năm giao lưu nhân dân và hơn ba thập kỷ hợp tác, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị của lãnh đạo và sự ủng hộ tích cực của nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Đại sứ chỉ định Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yeon phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi lễ, Đại sứ chỉ định Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yeon gửi lời cảm ơn tới Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ cùng các đại biểu đã tham dự và chúc mừng 81 năm Quốc khánh Hàn Quốc.

Đại sứ Lee Mi Yeon nhấn mạnh, năm 2022, Việt Nam và Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ hợp tác cao nhất giữa hai nước. Theo Đại sứ, việc xác lập quan hệ ở cấp độ cao nhất không phải là điểm đến cuối cùng, mà là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, tương xứng với tầm vóc của khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Lee Mi Yeon nhắc lại chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 8 năm 2025, là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài tới Hàn Quốc sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Hàn Quốc. (Ảnh: Thành Long)

Đáp lại, tháng 4 năm nay, Tổng thống Lee Jae Myung đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam kể từ khi bộ máy lãnh đạo mới của Việt Nam được kiện toàn. Đại sứ cho rằng, những chuyến thăm cấp cao này đã góp phần đưa quan hệ Việt Nam -Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Đề cập giao lưu nhân dân, Đại sứ Lee Mi Yeon khẳng định “điều quý giá nhất trong quan hệ Hàn - Việt chính là sự gắn kết con người với con người”. Theo Đại sứ, giao lưu nhân dân giữa hai nước trong năm ngoái đạt khoảng 5 triệu lượt người; hiện có khoảng 350.000 người Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang lưu trú tại Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cùng Đại sứ chỉ định Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Mi Yeon nâng ly chúc mừng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. (Ảnh: Thành Long)

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Với số lượng ngày càng tăng, các gia đình Việt - Hàn đang trở thành những “nhánh sông ấm áp”, góp phần kết nối trái tim và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.