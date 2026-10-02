Xe chở vật liệu quá tải vẫn len lỏi qua đường cấm
Ở tuyến đê đường Thượng Cát, hàng trăm phương tiện tải trọng lớn chở vật liệu rời vẫn ngày đêm hoạt động rầm rộ, bất chấp biển giới hạn tải trọng trên tuyến. Thực trạng này đã được Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội phản ánh cách đây chưa lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xe-cho-vat-lieu-qua-tai-van-len-loi-qua-duong-cam-420457.htm