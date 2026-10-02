Bộ Y tế đề nghị tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Văn bản nhằm cụ thể hóa Luật Người cao tuổi và Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Hội Người cao tuổi, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026; đẩy mạnh truyền thông về quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi, phát hiện sớm bệnh tật, quản lý bệnh không lây nhiễm và duy trì lối sống lành mạnh.

Quan tâm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn, khuyết tật, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Ưu tiên khám sàng lọc miễn phí, tập trung vào y tế cơ sở

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người cao tuổi trong năm 2026, đặc biệt ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế.

Nội dung khám tập trung phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm và các vấn đề sức khỏe phổ biến ở tuổi già như: Tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, cơ xương khớp, suy giảm nhận thức, rối loạn tâm thần, suy giảm thị lực và thính lực.

Để triển khai hiệu quả, Trạm y tế cấp xã được xác định là hạt nhân trong việc tổ chức khám, đánh giá sức khỏe và quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng. Các tuyến y tế cấp trên sẽ tăng cường nhân lực chuyên môn hỗ trợ cho các khu vực còn khó khăn về trang thiết bị và nhân sự.

Đẩy mạnh Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Y tế nhấn mạnh là phối hợp giữa ngành Y tế, Hội Người cao tuổi và các bệnh viện chuyên khoa để triển khai rộng rãi Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

Theo đó, triển khai sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh lý gây mù lòa hoặc suy giảm thị lực phổ biến như đục thủy tinh thể, glôcôm, bệnh võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm tuổi già.

Hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận các dịch vụ phẫu thuật đục thủy tinh thể, điều trị chuyên khoa và phục hồi chức năng thị giác.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp để tài trợ kinh phí, phương tiện chăm sóc mắt cho các cụ bà, cụ ông hoàn cảnh khó khăn.

Lập hồ sơ điện tử và chăm sóc tại nhà

Các địa phương được yêu cầu đẩy mạnh củng cố công tác lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm tính liên tục trong chuyển tiếp thông tin và điều trị giữa y tế cơ sở với các tuyến chuyên khoa.

Đối với người cao tuổi cô đơn, bệnh nặng hoặc hạn chế khả năng đi lại, ngành y tế địa phương có trách nhiệm tổ chức khám, tư vấn và hỗ trợ chăm sóc ngay tại nơi cư trú. Song song đó, công tác đào tạo kiến thức lão khoa và kỹ năng giao tiếp "lấy người cao tuổi làm trung tâm" cho đội ngũ y bác sĩ cũng sẽ được nâng cao.

Đảm bảo nguồn lực và không để ai bị bỏ lại phía sau

Bộ Y tế nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ngân sách, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu và huy động nguồn lực xã hội hóa minh bạch, hợp pháp. Ưu tiên hàng đầu được dành cho người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, khuyết tật, người dân tộc thiểu số và vùng sâu, vùng xa.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố sẽ là đơn vị chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và Hội Người cao tuổi tham mưu cho UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm các hoạt động triển khai đúng đối tượng, thiết thực và hiệu quả trong suốt Tháng hành động năm 2026 và duy trì thường xuyên trong các năm tiếp theo.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người cao tuổi trên cả nước.