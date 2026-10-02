Xã Hưng Đạo khởi công cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường và hệ thống thoát nước

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hưng Đạo thông tin về nội dung, quy mô, yêu cầu kỹ thuật và kế hoạch triển khai các công trình. Các đại biểu đã trao đổi, thống nhất những nội dung liên quan nhằm bảo đảm quá trình thi công được triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hưng Đạo Đỗ Như Tấn đề nghị các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, triển khai các nội dung theo kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong quá trình thi công. Đồng thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các công trình được triển khai gồm cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Yên Nội, Đại Tảo; cải tạo, nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước tại thôn Dương Cốc và các thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trên địa bàn xã Hưng Đạo.

Việc đầu tư, cải tạo hệ thống giao thông và thoát nước góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao điều kiện đi lại, sinh hoạt của người dân, đồng thời tăng khả năng tiêu thoát nước, từng bước xây dựng hạ tầng xã Hưng Đạo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.