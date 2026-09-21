Tăng tốc khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: Ngành y tế cùng các sở, ngành, địa phương đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe miễn phí cho người dân nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Những nhóm bệnh cần lưu ý qua khám sàng lọc

• Thưa ông, qua thực tế khám sức khỏe cho người dân, ngành y tế ghi nhận những nhóm bệnh, yếu tố nguy cơ nào đáng lưu ý trong cộng đồng?

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Y tế.

- Một trong những mục tiêu quan trọng của công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là giúp phát hiện sớm bệnh lý cho người dân. Qua thăm khám, ngành y tế nhận thấy không ít người dân mắc các bệnh lý chuyển hóa như: đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch.

Với trẻ em, học sinh, qua khám sàng lọc đã phát hiện nhiều trường hợp bị các bệnh lý học đường như: tật khúc xạ, bệnh răng miệng, cong vẹo cột sống; đồng thời phát hiện sớm một số vấn đề về tâm thần, tự kỷ và các rối loạn khác. Qua đó, ngành y tế sẽ có hướng dẫn tư vấn, chuyển tuyến chuyên khoa điều trị cần thiết cho người dân. Đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe.

• Việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID mang lại những lợi ích gì cho người dân và ngành y tế, thưa ông?

- Khi được tạo lập, Sổ sức khỏe điện tử sẽ lưu trữ các dữ liệu sức khỏe của người dân trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe. Cán bộ y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh có thể tra cứu thông tin khi cần thiết. Đây cũng là nguồn dữ liệu quan trọng để các cơ quan chuyên môn phân tích, tổng hợp, phục vụ nghiên cứu, hoạch định chính sách và xây dựng các chiến lược chăm sóc sức khỏe

phù hợp.

• Quá trình triển khai khám sức khỏe miễn phí toàn dân gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì, thưa ông?

- Để tổ chức khám sức khỏe cho toàn dân, trước hết phải rà soát, tổng hợp, phân loại đối tượng. Tiếp đến là bố trí kinh phí; đào tạo, sắp xếp đội ngũ nhân lực có đủ năng lực… Đặc biệt, cần sự phối hợp của nhiều sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để tạo lập Sổ sức khỏe điện tử, người dân cần có điện thoại thông minh và VNeID mức độ 2. Trong khi đó, một bộ phận người cao tuổi, người yếu thế, trẻ em chưa có điều kiện này.

Tại một số địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chưa đồng đều. Có nơi cấp ủy, chính quyền và các lực lượng phối hợp rất quyết liệt, nhưng cũng có nơi chưa thật sự quan tâm đúng mức. Vì vậy, ngành y tế đang tiếp tục tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và truyền thông để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình này. Ở xã, phường, khối lượng công việc hiện nay rất lớn. Nhân lực tại một số trạm y tế còn hạn chế, nhất là bác sĩ.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra

• Ngành y tế sẽ tập trung những giải pháp gì để tăng tốc, hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân trong năm nay?

- Chúng tôi xác định tháng 9 và tháng 10 là 2 tháng cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện chương trình. Trong thời gian này, ngành y tế sẽ tham mưu UBND thành phố tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là đẩy nhanh khám sức khỏe cho người lao động tại các doanh nghiệp (DN). Đối với những DN dự kiến tổ chức khám vào cuối năm do đặc thù sản xuất, ngành y tế sẽ vận động, khuyến cáo tổ chức khám sớm hơn.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, tỷ lệ hoàn thành hiện khoảng 65%, mục tiêu là hoàn thành trong tháng 9 và tháng 10. Đối với học sinh mầm non và phổ thông, việc khám sức khỏe đầu năm học cần hoàn thành 100% trước ngày 1-10.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai khám sức khỏe cho học sinh Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng Ảnh: Hạnh Dung

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ tổ chức 100 điểm khám cố định miễn phí tại các địa phương để người dân thuận tiện tiếp cận; thành lập các đội khám lưu động của trạm y tế xã, phường để đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, nhất là tiếp cận nhóm người yếu thế.

Đối với DN, Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố phân công các đơn vị liên quan phối hợp rà soát, lập danh sách và đôn đốc thực hiện. Ban Quản lý các Khu công nghiệp, khu kinh tế đôn đốc các DN trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Sở Công thương đôn đốc các DN thuộc phạm vi quản lý; UBND xã, phường phối hợp với các DN nhỏ trên địa bàn.

Thời gian qua, ngành y tế đã tổ chức đào tạo, tập huấn, cấp chứng chỉ cho hơn 500 bác sĩ tại các trạm y tế xã, phường để mỗi trạm có từ 2-3 bác sĩ đủ điều kiện tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

• Ông có thông điệp gì gửi đến người dân và các lực lượng đang tham gia chương trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này?

- Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe người dân. Tôi mong mỗi người dân xác định đây là việc làm tốt cho chính bản thân mình, chủ động, tích cực phối hợp với địa phương, ngành y tế để tham gia khám sức khỏe đầy đủ và thực hiện tốt các tư vấn, hướng dẫn của cán bộ y tế.

Để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, DN và người dân. Ngành y tế cảm ơn sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa trong thời gian tới để cùng thành phố hoàn thành mục tiêu đề ra.

• Trân trọng cảm ơn ông!

Hạnh Dung (thực hiện)