Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam:Tiên phong thực hiện bệnh án điện tử

Người dân được hướng dẫn thực hiện đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến. Ảnh: M.Đức

Không còn hồ sơ giấy

Đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam những ngày gần đây, không còn chứng kiến cảnh bệnh nhân và người nhà cầm giấy tờ trên tay khi đi qua các hành lang và ngồi ghế chờ trước các phòng khám.

Thay vào đó, một “ki-ốt chuyển đổi số” được đặt tại khu vực hành chính đang thu hút nhiều người tập trung đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến. Cạnh đó, một chiếc máy chữ ký số nhỏ nhắn cũng được đặt trên kệ quầy thuốc, rất thuận tiện để bệnh nhân và người nhà thực hiện thủ tục ra viện.

Đến khám bệnh cho con gái tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, chị Nguyễn Thị Loan (quê xã Thăng Trường) chia sẻ: “Tôi đến đây khám cho con mấy lần rồi, nhưng lần này thấy bệnh viện làm thủ tục rất nhanh gọn, thuận tiện, đặc biệt là không cầm giấy tờ gì khi thực hiện thủ tục.

Tại ki-ốt đăng ký khám chữa bệnh, nếu ai chưa sử dụng thành thạo thì có nhân viên y tế hướng dẫn. Sau đó bệnh nhân chỉ việc theo dõi bản điện tử và đến đúng phòng khám hoặc nơi thực hiện các kỹ thuật y tế như xét nghiệm, chụp phim... Sau khi bác sĩ thông báo kết luận thì ra quầy nhận thuốc thực hiện chữ ký số là xong”.

Theo ông Mai Văn Hùng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, việc chuyển sang quản lý hoàn toàn bằng bệnh án điện tử đã đem lại nhiều thuận tiện cho người dân đến khám chữa bệnh.

Chị Nguyễn Thị Loan thực hiện ký số để hoàn tất thủ tục khám chữa bệnh. Ảnh: M.Đức

Cụ thể, đối với người bệnh, việc không còn sử dụng bệnh án giấy giúp giảm các thủ tục hành chính, hạn chế việc phải mang theo nhiều giấy tờ trong mỗi lần đến khám hoặc điều trị. Dữ liệu khám chữa bệnh của người dân được quản lý tập trung, tạo thuận lợi cho việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài; toàn bộ thông tin khám chữa bệnh được cập nhật, lưu trữ và khai thác trên hệ thống số, giúp bảo đảm tính liên tục, chính xác...

Vận hành đồng bộ

Thực tế, từ ngày 15/9/2025, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam đã triển khai hệ thống bệnh án điện tử và từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ, quy trình vận hành cũng như đào tạo nguồn nhân lực. Việc chính thức không còn sử dụng bệnh án giấy từ ngày 1/7/2026 thể hiện hệ thống đã được vận hành đồng bộ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Theo BSCKII. Nguyễn Đức Hùng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, đây là cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của bệnh viện, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

“Nếu tính từ mốc sau sáp nhập tỉnh thì Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam là đơn vị đầu tiên công bố không còn sử dụng bệnh án giấy và đưa vào vận hành hệ thống bệnh án điện tử. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng công nghệ, quy trình chuyên môn, nguồn nhân lực và được xem là bước tiến trong chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu quy trình khám chữa bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm”, bác sĩ Sơn nói.

Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam thực hiện thủ tục trên hệ thống bệnh án điện tử. Ảnh: M.Đức

Để thực hiện hệ thống bệnh án điện tử, từ năm 2025, sau khi có chủ trương, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam bắt tay đầu tư máy móc, thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng quy trình vận hành... với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Bệnh viện đã số hóa 100% biểu mẫu, thực hiện ký số hồ sơ và tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về quy trình nhập, ký, lưu trữ dữ liệu điện tử...

Theo ông Mai Văn Hùng, việc đưa hệ thống bệnh án điện tử vào vận hành đã giúp đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi hơn trong công việc.

“Khi bệnh án giấy còn được sử dụng, bác sĩ phải ghi chép bằng tay, hồ sơ được chuyển qua các khâu và sau đó lưu vào kho. Với bệnh án điện tử, bác sĩ có thể nhập thông tin trực tiếp trên hệ thống, ký số và lưu trữ điện tử.

Trong quá trình khám chữa bệnh, bác sĩ có thể nhanh chóng tra cứu tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, đơn thuốc và diễn biến điều trị trên cùng một hệ thống, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các quy trình chuyên môn, hỗ trợ hội chẩn và nâng cao chất lượng điều trị”, ông Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, việc chấm dứt sử dụng bệnh án giấy còn góp phần tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ hồ sơ, giảm sử dụng giấy và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện xanh, phát triển bền vững.

Qua đó cũng khẳng định định hướng phát triển của Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động khám chữa bệnh, góp phần thực hiện chủ trương chuyển đổi số ngành y tế và xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.