Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý và điều hành giao thông thống nhất trên cả nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: chinhphu.vn)

Sáng 24/9, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, để bảo đảm mục tiêu của Đề án, yêu cầu quan trọng là xây dựng được cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng bộ, thống nhất, kết nối và dùng chung giữa các cơ quan, địa phương. Cùng với yêu cầu quản lý, điều hành giao thông, hệ thống camera an ninh, camera thông minh sẽ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, do đó, cần đặc biệt chú trọng bảo vệ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trên cơ sở các ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp, không phát sinh thêm quy trình, thủ tục không cần thiết. Quá trình triển khai, các bộ, ngành, địa phương phải tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục theo đúng quy định đối với từng dự án đầu tư; bảo đảm yêu cầu về khoa học, công nghệ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Các bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Công an, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng thẩm quyền, bảo đảm Đề án được triển khai đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

★ Cũng trong ngày 24/9, nhân dịp Tết Trung thu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đến thăm, tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.

Sau khi trao quà Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó Thủ tướng thăm hỏi, động viên, tặng quà một số bệnh nhi đang điều trị nội trú tại đây.

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương hiện là cơ sở chuyên khoa đầu ngành, thực hiện nhiệm vụ khám, điều trị các bệnh lý về máu cho người bệnh trên cả nước. Viện là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai ghép tế bào gốc tạo máu, trong khoảng 800 ca đã ghép có 200 bệnh nhi.

Viện thường xuyên cập nhật, triển khai các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh lý huyết học, phục vụ hiệu quả hơn công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh nói chung và bệnh nhi nói riêng.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Viện chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho bệnh nhi, nhất là những trẻ phải điều trị trong thời gian dài thông qua các lớp học Hạnh phúc, Gieo hạt, Nắng mới; trao học bổng, tổ chức lễ khai giảng chào năm học mới, vui Tết Thiếu nhi 1/6 và Tết Trung thu…

Tại chương trình, lãnh đạo Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế đối với bệnh nhi mắc các bệnh lý về máu. Sự thăm hỏi, động viên và những phần quà Trung thu của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc là nguồn động viên đối với bệnh nhi và gia đình, góp phần giúp các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu và thêm động lực trong quá trình điều trị.