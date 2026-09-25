Sau hơn 8 tháng động thổ, cầu Phú Mỹ 2 vẫn chờ ngày thi công

Dự án cầu Phú Mỹ 2 được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), do Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ làm nhà đầu tư.

Khu vực xây dựng cầu Phú Mỹ 2 nối TP.HCM với Đồng Nai.

Theo phương án triển khai, dự án có chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe. Điểm đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ, kết nối khu vực phía Nam TP.HCM; điểm cuối kết nối đường Liên Cảng thuộc khu vực Đồng Nai. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 21.891 tỷ đồng, bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng.

Cầu Phú Mỹ 2 được xác định là công trình giao thông trọng điểm, hình thành trục kết nối mới giữa khu Nam TP.HCM với khu vực phía Nam Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông qua sông, giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, quốc lộ 1, quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến kết nối mới cũng được kỳ vọng rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, tăng khả năng liên kết giữa các khu đô thị, cảng biển, khu công nghiệp với sân bay Long Thành.

Cầu Phú Mỹ 2 nằm trên trục kết nối khu Nam TP.HCM với Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Ngày 15/1, TP.HCM đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Phú Mỹ 2. Theo kế hoạch, công tác đàm phán, ký kết hợp đồng BT được triển khai từ tháng 8; dự án thi công từ ngày 15/9 và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2029.

Trong văn bản trả lời báo chí về tiến độ đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được sở thông báo kết quả thẩm định vào ngày 29/4. Dự án đã được HĐND TP.HCM phê duyệt điều chỉnh ngày 27/8.

Hiện nay, Hội đồng thẩm định dự án do Sở Tài chính chủ trì đang thực hiện thẩm định trước khi trình UBND thành phố phê duyệt. Sau khi dự án được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ký kết hợp đồng PPP và triển khai thi công công trình.

Khu vực triển khai phần cầu chính chủ yếu là bãi xe container, nhà kho và trụ sở doanh nghiệp vận tải hàng hóa.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng ngày 15/9, khu vực phía TP.HCM, nơi triển khai phần cầu chính của dự án, hiện chủ yếu là các bãi xe container, nhà kho và trụ sở các doanh nghiệp vận tải hàng hóa.

Tại phía Đồng Nai, khu vực dự kiến triển khai dự án chủ yếu là đất ven sông, dân cư thưa, xen kẽ diện tích canh tác nông nghiệp.

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phương thức PPP, trong đó có Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ.

Theo UBND TP.HCM, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BT phải khẩn trương lập, hoàn thiện và trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, dự toán và dự thảo hợp đồng dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư theo đối tác công tư, xây dựng, đất đai và các quy định liên quan.

Các đơn vị phải lựa chọn tổ chức tư vấn đáp ứng điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật và yêu cầu tiến độ của từng dự án.

UBND TP.HCM yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo phương thức PPP.

Nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP.HCM về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và đồng bộ của hồ sơ, số liệu và phương án đề xuất.

Thành phố yêu cầu việc triển khai trước một số công việc không được làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hoặc phát sinh nghĩa vụ của Nhà nước khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Các nhà đầu tư phải phối hợp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan để lập kế hoạch triển khai chi tiết cho từng dự án. Kế hoạch phải xác định đầy đủ công việc, các mốc tiến độ, đường găng, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm thực hiện, kèm theo sơ đồ tiến độ...

Bên cạnh dự án cầu Phú Mỹ 2, Sở Xây dựng cho biết, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cầu Cần Giờ đã được đơn vị thông báo kết quả thẩm định ngày 29/4. Hiện Hội đồng thẩm định do Sở Tài chính chủ trì đang xem xét, thẩm định để trình UBND thành phố phê duyệt. Sau khi dự án được phê duyệt, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng, ký kết hợp đồng PPP và triển khai thi công công trình. Dự án cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 7km, trong đó phần cầu dài khoảng 3km, còn lại là đường dẫn. Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ cũng là nhà đầu tư dự án.