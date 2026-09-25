Xe Toyota bí ẩn bị bỏ lại trên đường sắt lúc nửa đêm, cảnh sát truy tìm tài xế

Một vụ việc bất thường xảy ra gần ga Goodwood, thành phố Adelaide, bang Nam Australia, khi chiếc Toyota sedan bị phát hiện mắc kẹt trên đường ray tàu điện hướng vào trung tâm thành phố lúc nửa đêm.

Theo thông báo của Cảnh sát bang Nam Australia (SAPOL), khoảng 23h20 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một chiếc ô tô mắc kẹt trên đường ray tại khu vực ga Goodwood.

Khi cảnh sát đến hiện trường, chiếc Toyota đã bị bỏ lại, không có người điều khiển bên trong. Danh tính tài xế cũng như nguyên nhân chiếc xe xuất hiện tại vị trí bất thường này chưa được xác định.

Để bảo đảm an toàn, cảnh sát phải tạm thời phong tỏa đường Goodwood Road, đoạn từ phố Leader Street đến khu vực giao cắt với tuyến tàu điện, đồng thời tổ chức di dời phương tiện.

Phải đến sau 1h sáng ngày 13/9, chiếc Toyota mới được kéo khỏi đường ray. Hoạt động giao thông đường bộ và tàu điện sau đó được khôi phục.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định người điều khiển chiếc Toyota và làm rõ cách phương tiện này đi vào đường ray. Những người chứng kiến vụ việc hoặc có camera hành trình ghi lại diễn biến liên quan được đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Hiện chưa có thông tin xác nhận chiếc Toyota đi nhầm đường, gặp sự cố kỹ thuật hay bị người điều khiển cố tình đưa lên đường ray.

Ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế cần làm gì để thoát hiểm?

Vụ việc tại Australia cũng đặt ra vấn đề kinh nghiệm lái xe an toàn đối với người điều khiển ô tô khi đi qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, đặc biệt trong điều kiện trời tối hoặc tầm nhìn hạn chế.

Theo tổ chức giáo dục an toàn đường sắt Operation Lifesaver (Mỹ), tài xế chỉ nên điều khiển phương tiện qua đường ray tại những vị trí giao cắt được phép, đồng thời tuân thủ đầy đủ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu và rào chắn.

Trước khi đi qua đường ray, người lái cần quan sát cả hai hướng, bảo đảm không có tàu đang đến và phía bên kia có đủ khoảng trống để toàn bộ chiếc xe vượt qua an toàn. Tuyệt đối không cố vượt khi đèn cảnh báo đang nhấp nháy hoặc rào chắn đã hạ xuống.

Đặc biệt, tài xế không nên đi vào khu vực đường ray nếu phía trước đang ùn tắc, bởi chiếc xe có thể bị mắc kẹt ngay trên đường tàu khi dòng phương tiện phía trước dừng lại.

Trong trường hợp ô tô bị chết máy hoặc mắc kẹt trên đường ray, Operation Lifesaver khuyến cáo người lái và tất cả hành khách phải lập tức rời khỏi phương tiện, di chuyển ra xa đường ray ngay cả khi chưa nhìn thấy đoàn tàu nào đang đến.

Người lái không nên mất thời gian cố khởi động lại động cơ, đẩy xe hoặc tìm cách cứu tài sản khi phương tiện đã mắc kẹt và không thể nhanh chóng di chuyển khỏi đường ray.

Tại Mỹ, Operation Lifesaver hướng dẫn người dân tìm biển thông báo khẩn cấp ENS đặt tại các điểm giao cắt đường sắt. Biển này cung cấp số điện thoại liên hệ trực tiếp với đơn vị vận hành đường sắt và mã nhận diện vị trí giao cắt. Nếu không tìm thấy biển, người dân cần gọi số khẩn cấp 911.

Theo SAPOL/Operation Lifesaver

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