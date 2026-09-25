Chuyển đổi số đưa y tế đến gần dân hơn

Bà Nguyễn Thanh Trọng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Sau khi khám tại Trạm Y tế phường và thực hiện các xét nghiệm ban đầu, bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục kiểm tra.

"Con trai tôi đặt lịch khám qua app của bệnh viện trên điện thoại di động, chọn luôn cả bác sĩ khám nên khi đến bệnh viện, tôi không phải chen lấn, chờ đợi ở quầy đăng ký như trước. Tôi đến bệnh viện, lên đúng phòng đã được chỉ định và ngồi chờ đến lượt được gọi vào khám", bà Trọng chia sẻ.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Từ một thao tác được thực hiện ngay tại nhà, hành trình khám bệnh của bà Trọng trở nên chủ động hơn. Đây cũng là một trong những thay đổi đang được hình thành từ quá trình ứng dụng công nghệ, số hóa các khâu trong hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Từ đầu năm 2026, chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của ngành Y tế Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 của Thành ủy và Đề án 06 của Chính phủ, Sở Y tế Hà Nội đã tập trung xây dựng nền tảng y tế thông minh, đẩy mạnh phát triển dữ liệu số, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành toàn ngành.

Đến hết quý II/2026, ngành Y tế Hà Nội đã quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 99% dân số được chuẩn hóa; tiếp tục cập nhật dữ liệu căn cước công dân, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống". Đồng thời, 100% bệnh viện công lập thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh theo thời gian thực, từng bước hình thành kho dữ liệu y tế của thành phố.

Song song với đó, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Y tế Hà Nội đến năm 2030 cùng các chương trình, dự án thành phần về dữ liệu số, bệnh viện thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Trung tâm điều hành y tế thông minh (Health IOC)…