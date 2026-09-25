Bắc Ninh: Thu hoạch hơn 2,1 nghìn ha lúa mùa

Điểm đáng chú ý là sản xuất vụ đông năm nay được triển khai ngay khi những diện tích lúa mùa đầu tiên được thu hoạch, tạo quỹ đất và tranh thủ thời vụ cho cây trồng vụ sau. Trong tổng số 26 nghìn ha kế hoạch gieo trồng cây vụ đông, toàn thành phố đã thực hiện 971 ha, đạt 3,7% kế hoạch. Trong đó, ngô được gieo trồng nhiều nhất với 650 ha; lạc 55 ha; khoai lang 8 ha; rau các loại 233 ha và cây trồng khác 25 ha, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng cây vụ đông năm 2026.

Nông dân xã Sơn Động thu hoạch lúa mùa.

Hiện lúa mùa đang chuyển nhanh sang giai đoạn chín, diện tích cho thu hoạch sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Đây cũng là thời điểm quan trọng để các địa phương bố trí sản xuất vụ đông.

Ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, tập trung thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa đã chín; đồng thời chuẩn bị giống, vật tư và làm đất ngay sau thu hoạch, thực hiện phương châm “thu hoạch lúa mùa đến đâu, triển khai vụ đông đến đó”, nhất là đối với các cây trồng có yêu cầu nghiêm ngặt về khung thời vụ.