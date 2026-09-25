Mỹ - Trung thúc đẩy hợp tác, kiểm soát bất đồng và duy trì triển vọng hòa bình

Phát biểu sau hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Donald Trump đã duy trì liên lạc bằng nhiều hình thức và cùng định hướng quan hệ Trung - Mỹ. Ông nhấn mạnh hai nhà lãnh đạo đã thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong chưa đầy 6 tháng, điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5, hai bên nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng và ổn định về chiến lược. Ông cho rằng định hướng này phản ánh thực tế của quan hệ song phương và kỳ vọng đối với tương lai, đồng thời kêu gọi hai nước thúc đẩy quan hệ theo hướng hợp tác là chủ yếu, cạnh tranh có chừng mực, kiểm soát bất đồng và duy trì triển vọng hòa bình.

Về kinh tế - thương mại, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhóm công tác kinh tế và thương mại hai nước vừa tiến hành vòng tham vấn mới và đạt một thỏa thuận chung mới. Ông đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với giới công nghiệp, người dân hai nước cũng như kinh tế toàn cầu.

Liên quan AI, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ đều là những nước có năng lực lớn trong lĩnh vực này. Theo ông, hai bên vừa cạnh tranh vừa có nhiều khả năng hợp tác, nên phát huy thế mạnh thay vì dựng rào cản lẫn nhau. Ông đề xuất tiếp tục đối thoại về AI, trao đổi về những lợi ích và rủi ro của công nghệ này, đồng thời phối hợp ngăn chặn việc AI bị lạm dụng.

Về Đài Loan, Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị Mỹ xử lý vấn đề này một cách thận trọng và phản đối Đài Loan độc lập.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá chuyến thăm Mỹ cấp Nhà nước lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình là “một chuyến thăm tuyệt vời”. Ông cho biết Mỹ và Trung Quốc đều là những nước lớn và ông duy trì quan hệ hữu nghị với Chủ tịch Tập Cận Bình. Tổng thống Trump nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục đối thoại và hướng tới những thỏa thuận tốt hơn.

Đối với AI, ông Trump cho rằng đây là vấn đề liên quan đến tương lai của nhân loại và Mỹ - Trung cần duy trì đối thoại, tăng cường hợp tác.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Trung Đông, cuộc khủng hoảng Ukraine và các vấn đề liên quan bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí hỗ trợ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC không chính thức năm 2026 và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).