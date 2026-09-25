Hàm Thắng chủ động di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu

Ngay trong đêm, lực lượng công an, quân sự và các tổ dân phố khẩn trương hỗ trợ người dân tại 4 khu vực: Kim Bình, Phú Hòa, Phú Long và Phước Thiện Xuân di dời người và tài sản. Công tác sơ tán ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người bệnh.

Các điểm tránh trú được bố trí tại trường học, nhà văn hóa và những công trình kiên cố. Lực lượng chức năng đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản và chuẩn bị các điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thông báo dự kiến tăng lưu lượng điều tiết qua tràn hồ Sông Quao từ 10 giờ 30 phút ngày 24/9, lên mức 120 đến 200 m3/giây, tùy lượng nước về hồ và tình hình hạ du. Việc điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, chủ động tạo dung tích đón lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân vùng nguy cơ ngập sâu, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.