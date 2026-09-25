Liên tiếp 2 vụ va chạm xe buýt, Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh những gì?

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, sau khi liên tiếp xảy ra 2 vụ va chạm liên quan đến xe buýt trong 2 ngày.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, ngày 21/9, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe buýt tuyến số 33 và một người đi xe máy.

Đến ngày 22/9, tiếp tục xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt tuyến số 64 và xe chở rác trên đường Nam Sơn.

Trước các vụ việc trên, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội.

Các đơn vị phải quán triệt đến toàn bộ đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm nội quy, quy chế vận hành trên tuyến và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, yêu cầu lái xe tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn; không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khi đang lái xe; không hút thuốc trên xe.

Sau 2 vụ va chạm trong 2 ngày, hàng loạt yêu cầu liên quan đến lái xe, phương tiện và công tác kiểm tra xe buýt được Hà Nội đặt ra. (Ảnh CD)

Yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng phương tiện

Bên cạnh việc chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của lái xe, các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu chỉnh trang đoàn phương tiện, bảo đảm xe đưa vào hoạt động có chất lượng tốt, sạch sẽ và an toàn.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; thực hiện đầy đủ việc kiểm định, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định. Chỉ những phương tiện đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật mới được đưa vào hoạt động trên tuyến.

Trung tâm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế hoạt động.

Phòng Kế hoạch vận hành được giao chỉ đạo các Tổ kiểm tra, giám sát tăng cường kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm trường hợp đưa phương tiện không bảo đảm chất lượng vào hoạt động trên các tuyến buýt theo hợp đồng đã ký.

Qua đó, yêu cầu được đặt ra không chỉ đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện mà cả công tác quản lý, kiểm tra và chất lượng phương tiện trước khi đưa vào khai thác.