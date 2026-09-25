Áp dụng phương pháp quản trị tinh gọn nâng cao chất lượng, dịch vụ bệnh viện

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các giảng viên, chuyên gia của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam giới thiệu tổng quan về phương pháp quản trị tinh gọn LEAN; nguyên tắc, cách thức triển khai và một số công cụ có thể áp dụng trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ y tế.

Trên cơ sở đặc thù của bệnh viện, các chuyên gia hướng dẫn cách lựa chọn khu vực, quy trình phù hợp để triển khai LEAN; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng.

LEAN là phương pháp quản trị hướng đến nhận diện và loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị, chuẩn hóa quy trình, sử dụng hợp lý các nguồn lực. Việc vận dụng phương pháp này trong bệnh viện có thể hỗ trợ các đơn vị rà soát quy trình khám, chữa bệnh và quản lý; hạn chế những khâu trung gian, thời gian chờ đợi không cần thiết; qua đó từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người bệnh.

Giảng viên Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam giới thiệu tổng quan về phương pháp quản trị tinh gọn LEAN.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng tại các bệnh viện được bổ sung kiến thức, phương pháp và công cụ để nghiên cứu, lựa chọn những khâu phù hợp triển khai LEAN tại đơn vị.

Đây cũng là cơ sở để các bệnh viện tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, cải tiến quy trình theo hướng khoa học, thuận tiện, lấy chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh làm trọng tâm.