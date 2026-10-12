Tận tụy với công việc

Công tác tham mưu-huấn luyện của lực lượng CSCĐ có những yêu cầu đặc thù. Mỗi kế hoạch, phương án phải được nghiên cứu kỹ, sát tình hình; nội dung huấn luyện phải hướng đến nâng cao bản lĩnh, kỹ năng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Đó cũng là công việc mà thiếu tá Lê Thanh Xuân đã gắn bó, dành nhiều tâm huyết trong những năm qua.

Trên cương vị Phó Đội trưởng Đội Tham mưu-Huấn luyện, anh cùng tập thể bám sát tình hình, tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch, phương án công tác; tổ chức huấn luyện thường xuyên, huấn luyện nâng cao, điều lệnh, quân sự, võ thuật, diễn tập và huấn luyện lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu. Trong công việc, anh chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, huấn luyện.

Thiếu tá Lê Thanh Xuân (ngoài cùng bên phải) nhận giấy khen tại hội nghị tổng kết nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2026 - Ảnh: M.H

Với thiếu tá Lê Thanh Xuân, lời Bác dạy “Đối với công việc, phải tận tụy” được bắt đầu từ thái độ đối với chính công việc mình đảm nhận. Đó là sự chủ động khi nhiệm vụ đặt ra, nghiêm túc trong từng phần việc và không né tránh trách nhiệm khi gặp khó khăn. “Mỗi nhiệm vụ của người chiến sĩ CSCĐ đều đặt ra những yêu cầu rất cao về bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt, những nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu hay thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn chính là những thời điểm tôi cảm nhận rõ nhất trách nhiệm của mình với tư cách một người đảng viên”, anh Xuân chia sẻ.

Sự tận tụy còn thể hiện trong những việc thường ngày. Anh duy trì tác phong làm việc khoa học, chấp hành nghiêm kỷ luật, sử dụng hiệu quả thời gian; thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, giữ gìn tài sản của đơn vị. Những việc nhỏ nhưng được duy trì thường xuyên đã trở thành ý thức tự giác, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác vào tác phong, lề lối công tác của người cán bộ Công an nhân dân.

Ở cương vị Phó Bí thư Chi bộ, thiếu tá Lê Thanh Xuân càng ý thức rõ trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Theo anh, nói đi đôi với làm phải được thể hiện bằng kết quả công việc. Muốn cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm thì trước hết bản thân người cán bộ phải nghiêm; muốn đồng đội nỗ lực thì mình phải nỗ lực trước. “Khi đơn vị cần, mình phải là người sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đi đầu và chịu trách nhiệm đến cùng”, anh Xuân cho hay.

Những nỗ lực trong công tác được ghi nhận bằng kết quả cụ thể. Trong giai đoạn 2021-2025, thiếu tá Lê Thanh Xuân liên tục được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giai đoạn 2022-2025, anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Các năm 2022, 2023, 2024 và 2025, anh được Đảng ủy Phòng CSCĐ tặng giấy khen về thành tích đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng CSCĐ cho biết: “Điều đáng ghi nhận ở đồng chí Lê Thanh Xuân là tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và luôn đặt yêu cầu chung của đơn vị lên trước. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, trên cương vị Phó Bí thư Chi bộ, cán bộ chỉ huy, đồng chí còn thể hiện vai trò trách nhiệm trong công việc, giữ gìn đoàn kết, cùng cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việc nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu và tự rèn luyện.”

Càng gắn bó với lực lượng CSCĐ, thiếu tá Lê Thanh Xuân càng nhận thức sâu sắc rằng phía sau mỗi giờ huấn luyện, mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ là yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân. Theo anh, trưởng thành trong lực lượng CSCĐ không chỉ là trưởng thành về nghiệp vụ hay bản lĩnh xử lý tình huống, mà quan trọng hơn là trưởng thành trong nhận thức về trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân, của người đảng viên trước Đảng, trước đơn vị và trước Nhân dân.