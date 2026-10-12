Ra mắt mô hình 'Trường học văn minh, an toàn, kỷ cương, thân thiện và thích ứng chuyển đổi số'

Mô hình nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Trung tá Bùi Văn Sơn, Phó Trưởng Công an xã, phát biểu tại lễ ra mắt mô hình

Mô hình hướng tới cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của các cấp về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại trường học.

Thông qua mô hình, xã Quốc Oai chú trọng xây dựng môi trường giáo dục văn minh, an toàn, thân thiện; tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức đoàn thể trong quản lý, giáo dục học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm, hướng tới phát triển toàn diện cho học sinh.

Đại diện các đơn vị, nhà trường ký cam kết thực hiện mô hình “Trường học văn minh, an toàn, kỷ cương, thân thiện và thích ứng chuyển đổi số” tại Trường THCS Quốc Oai 1

Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào xã xác định việc triển khai mô hình phải bảo đảm đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường; huy động sự tham gia, đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, phụ huynh và học sinh.

Quá trình thực hiện được định hướng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí đánh giá cụ thể, đồng thời tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ để kịp thời đánh giá kết quả và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc xây dựng, nhân rộng các điển hình cũng góp phần tạo hiệu ứng thi đua, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Thông qua mô hình “Trường học văn minh, an toàn, kỷ cương, thân thiện và thích ứng chuyển đổi số”, xã Quốc Oai hướng tới tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong công tác giáo dục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương và thân thiện.