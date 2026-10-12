Chiềng Khương nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền cơ sở

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiềng Khương.

Là xã vùng III biên giới, Chiềng Khương có diện tích gần 150 km², dân số trên 18.000 người, với hơn 26 km đường biên giới tiếp giáp nước CHDCND Lào. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều bản, trong khi đội ngũ cán bộ, công chức còn thiếu, đặt ra không ít khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Tằng Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết: Năm 2026, xã được giao 66 biên chế, nhưng hiện mới có 47 người, thiếu 19 biên chế, trong đó khối chính quyền thiếu 12 biên chế. Để khắc phục khó khăn, xã chủ động điều chỉnh phân công nhiệm vụ, bố trí nhân lực theo chuyên môn, hợp đồng 6 lao động theo quy định; tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân kịp thời.

Trong lãnh đạo, điều hành, Đảng ủy xã thực hiện phương châm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Từng nhiệm vụ được giao cụ thể, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ, chất lượng thực hiện. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh được rà soát, tháo gỡ, hạn chế tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, xã chú trọng sắp xếp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất sau sáp nhập. Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị được bố trí tập trung tại trụ sở xã Chiềng Khương cũ, tạo thuận lợi trong công tác chỉ đạo, điều hành và phối hợp giải quyết công việc. Trụ sở xã Mường Sai cũ được định hướng bố trí cho Trường Mầm non Biên Cương Chiềng Khương sử dụng, góp phần khai thác hiệu quả tài sản công, đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ giáo dục.

Lãnh đạo xã Chiềng Khương kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.

Ở các bản, công tác củng cố tổ chức đảng được triển khai gắn với sắp xếp tổ chức ở cơ sở. Sau sắp xếp, 26 chi bộ bản được tổ chức lại thành 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã. Đến nay, 10/19 chi bộ thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và triển khai nhiệm vụ tại khu dân cư.

Một trong những chuyển biến đáng ghi nhận tại Chiềng Khương là công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tăng cường ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử và các phần mềm quản lý, điều hành. Đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục theo quy định. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết 3.154 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 99,8%; mức độ hài lòng của người dân ghi nhận trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Cùng với tập trung giải quyết thủ tục hành chính, xã còn đẩy mạnh quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài chính, đầu tư và an sinh xã hội. Đến ngày 10/10/2026, tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai đạt 87,3%. Thu ngân sách trên địa bàn đến 9 tháng qua đạt trên 11,5 tỷ đồng, bằng trên 157% kế hoạch. Trong phát triển kinh tế - xã hội, xã chú trọng khai thác lợi thế sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thương mại, dịch vụ gắn với Cửa khẩu chính Chiềng Khương; triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,95%; trên 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Cán bộ xã Chiềng Khương, bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về biên giới.

Đối với địa bàn biên giới, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền còn gắn với giữ vững an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân từ cơ sở. Chính quyền xã phối hợp với lực lượng công an, các đoàn thể và ban quản lý các bản nắm tình hình địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; quan tâm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Tại bản Là, mô hình “Giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” đã góp phần giúp những người từng vi phạm pháp luật ổn định cuộc sống. Điển hình là ông Lèo Văn Thoan, sau khi chấp hành xong án phạt tù, được lực lượng công an xã và tổ an ninh cơ sở thường xuyên động viên, giúp đỡ phát triển kinh tế. Vụ nhãn vừa qua, gia đình ông thu hoạch 4-5 tấn quả, thu về 89 triệu đồng. Ông Thoan chia sẻ: Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của công an xã và bà con, tôi có thêm động lực lao động, chăm lo gia đình, sống có trách nhiệm và chấp hành tốt pháp luật.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh trật tự, Chiềng Khương đang từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Thời gian tới, xã tiếp tục khắc phục tình trạng thiếu cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.