Triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng xe mô tô, gắn máy đi vào cao tốc

Vì sao vẫn còn xe mô tố, gắn máy đi vào đường cao tốc?

Đầu năm 2021, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được đưa vào sử dụng, đây là tuyến huyết mạch giao thông kết nối tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và TP. HCM, phục vụ việc đi lại, vận tải hàng hóa cho các tỉnh miền Tây, kích cầu du lịch, thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang.

Toàn tuyến dài hơn 51km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 - 100 km/h, chỉ dành riêng cho xe ô tô lưu thông, cấm hoàn toàn xe mô tô, xe gắn máy, xe thô, gia súc và người đi bộ đi vào.

Đặc thù địa hình hai bên tuyến đường chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, nhiều vị trí tiếp giáp trực tiếp với các con đường làng, kết nối các tuyến dân cư.

Lực lượng tuần tra phát hiện và nhẵc nhở một trường hợp người dân điều khiển xe thô sơ vào đường cao tốc

Do đến nay hệ thống đường dân sinh dọc theo tuyến cao tốc này chưa được đầu tư, cùng với thói quen sinh hoạt của người dân địa phương, nên trên tuyến đường cáo tốc này thường xuất hiện tình trạng người dân đi bộ, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào.

Đáng lo ngại hơn, một số hộ dân còn chăn thả trâu, bò ngay sát và trong hành lang an toàn giao thông, gây nguy cơ va chạm trực tiếp với các phương tiện ô tô đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc này.

Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh An Giang cho biết, mặc dù thời gian qua Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp xã, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không điều khiển phương tiện thô sơ, không chăn thả gia súc trên cao tốc và trong hành lang an toàn giao thông đường cao tốc nhưng đến nay vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp vi phạm

Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng tuần tra đã phát hiện nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm; lập biên bản xử phạt, tạm giữ 6 phương tiện, 3 giấy phép lái xe; đồng thời buộc cam kết không tái vi phạm chăn thả gia súc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường cao tốc đối với nhiều trường hợp khác.

“Mặc dù vậy, cho đến nay, tình trạng người dân điều khiển xe gắn máy, xe mô tô đi vào tuyến đường cao tốc này vẫn còn xảy ra. Hành vi này đã vi phạm các quy định về an toàn giao thông; tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông”, Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh An Giang cho hay.

Triển khai nhiều giải pháp

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này. Trong đó giải pháp chính là tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân sinh sống dọc tuyến đường này.

Theo Trung tá Trần Văn Quân, Phó Đội trưởng - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang, để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, đơn vị đã phối hợp cùng địa phương tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho người dân sinh sống gần tuyến cao tốc tại 3 xã có đường cao tốc đi ngang qua là: Thạnh Đông,Tân Hiệp và Thạnh Lộc.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về ATGT tại các tuyến dân cư có đường cao tốc đi qua

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích những nguy cơ, hậu quả khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ hoặc đi bộ vào đường cao tốc; đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn các tuyến đường phù hợp, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Thông qua các buổi tuyên truyền trực quan, dễ hiểu gắn với những tình huống thực tế, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ dân bày tỏ sự đồng tình, cam kết không điều khiển phương tiện đi vào đường cao tốc và tích cực tuyên truyền, vận động người thân cùng thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ấp Đông Thọ A, xã Thạnh Đông cho biết: Trước đây vẫn còn tình trạng người dân điều khiển xe máy hoặc thả gia súc vào khu vực cao tốc. Tuy nhiên, sau khi được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, nhắc nhở và tăng cường tuần tra kiểm soát, ý thức chấp hành của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Theo Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh An Giang, để giải quyết dứt điểm tình trạng xâm nhập trái phép vào tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông, Công an tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường ký cam kết không điều khiển xe mô tô, xe máy đi vào; không tự ý cắt phá hàng rào, tạo mở lối đi trái phép và không nuôi thả gia súc trong hành lang an toàn giao thông.

Do chưa có đường dân sinh dọc theo tuyến cao tốc nên còn xảy ra nhiều trường hợp người đân đi bộ, đi xe mô tô, gắn máy vào đường câo tốc để đến được phần đất canh tác của gia đình mình

Công an tỉnh An Giang kiến nghị, Văn phòng Quản lý đường bộ số 4 nhanh chóng kiểm tra, rà soát và khắc phục, sửa chữa toàn bộ hệ thống hàng rào bảo vệ bị xuống cấp, hư hỏng hoặc bị cắt phá trên đoạn tuyến đường cao tóc này. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tần suất tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến đường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh An Giang sớm đầu tư xây dựng, mở các tuyến đường dân sinh dọc hai bên tuyến đường cao tốc này nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của nhân dân; qua đó, khắc phục triệt để tình trạng người dân điều khiển xe mô tô, xe máy và đi bộ vào tuyến đường này.