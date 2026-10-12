Khẩn trương khắc phục Quốc lộ 28B bị nứt, sụt lún

Chiều 11/10, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng) thông tin về tình trạng sạt trượt, sụt lún và công tác khắc phục tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Đoạn quốc lộ 28B bị sụt lún, sạt trượt.

Theo đơn vị này, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nền đất bão hòa nước, giảm độ kết dính. Cùng với địa hình đèo dốc hiểm trở, địa chất phức tạp, tình trạng này gây sạt trượt, sụt lún tại nhiều vị trí trên tuyến.

Tại đầu cầu cạn số 3 (Km45+890), một tấm bê tông xi măng mặt đường bị chuyển vị, nứt một nửa bề rộng. Đơn vị chức năng đã đục bỏ tấm bê tông hư hỏng, đầm lèn lại nền, móng đường và thi công hoàn trả.

Trong khi đó, tại đoạn Km45+656 đến Km45+753, tường chắn rọ đá taluy dương bị xô dịch về phía mặt đường, gây hư hỏng rãnh dọc. Đoạn Km46+140 đến Km46+180 cũng xuất hiện nhiều vết nứt dọc ở mép đường và trên mặt nhựa.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết đang phối hợp khảo sát toàn tuyến, đánh giá mức độ ổn định địa chất để đề xuất phương án xử lý lâu dài. Các giải pháp được xem xét gồm xây dựng tường chắn bê tông cốt thép, gia cố taluy, cải thiện hệ thống thoát nước ngầm và đào cắt giảm đỉnh taluy nhằm giảm tải.

Trong thời gian xử lý các điểm sạt trượt, các đơn vị liên quan sẽ triển khai cảnh báo, phân luồng giao thông. Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế xe khách và xe tải nặng, chú ý quan sát, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực sạt trượt, sụt lún.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B có tổng mức đầu tư 1.435 tỷ đồng, chiều dài 68km, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành mặt đường, hệ thống cầu cạn và các hạng mục liên quan, đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao chính thức.