Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Những chỉ thị này thể hiện rõ sự quan tâm, quyết tâm của Đảng ta đối với công tác xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước.

Nỗ lực tạo chuyển biến mới

Tại Thái Nguyên, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu đặt ra, bằng đề án cụ thể, Đảng bộ tỉnh đã và đang tạo nên những chuyển biến rõ nét trong công tác này.

Thái Nguyên là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, số đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước phát triển mạnh mẽ, với hơn 15.000 đơn vị. Tuy nhiên, số lượng tổ chức đảng trong khu vực này còn khiêm tốn. Tính đến cuối tháng 3/2026, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và hợp tác xã của tỉnh có 119 tổ chức cơ sở đảng với 377 chi bộ trực thuộc và hơn 10.300 đảng viên, chiếm 7,3% tổng số đảng viên toàn tỉnh; có 186 doanh nghiệp và 140 hợp tác xã đã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, trong đó, nhiều đơn vị đã có từ 3 đảng viên trở lên.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Thái Nguyên, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng chiếm tỷ lệ thấp so với số lượng doanh nghiệp hiện có.

Đề án số 30-ĐA/TU ngày 5/5/2026 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 ra đời đã trở thành “chìa khóa” giải quyết vấn đề này. Từ việc đúng, trúng yêu cầu thực tiễn, chỉ sau gần 4 tháng triển khai, đã có chuyển biến mới trong công tác xây dựng các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức đảng trong doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Những ngày đầu tháng 10, Đảng bộ phường Đức Xuân và Công ty cổ phần Kiến trúc BAG tất bật cho công tác chuẩn bị công bố thành lập Chi bộ trực thuộc tại công ty. Công ty cổ phần Kiến trúc BAG hiện có 20 lao động, trong đó có 7 đảng viên. Trên cơ sở bảo đảm nguồn phát triển, dự kiến trong năm 2027, chi bộ mới này sẽ kết nạp thêm được 7 đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nông Thị Phương Thảo, việc thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Kiến trúc BAG đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng tại các đơn vị kinh tế ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn phường. Đảng ủy phường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên vận động, phối hợp thành lập Chi đoàn Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn.

Điểm “đúng, trúng” của Đề án 30 là việc đã đưa ra những chỉ đạo, giải pháp rất cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp FDI, do đặc thù quản trị, môi trường lao động, tỉnh chỉ đạo lấy tổ chức công đoàn làm nòng cốt, từng bước xây dựng lực lượng đảng viên nòng cốt, khi đủ điều kiện thì xem xét thành lập tổ chức đảng.

Đối với doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đang chiếm tỷ lệ lớn thì thực hiện thí điểm tổ chức đảng độc lập, mô hình chi bộ liên doanh nghiệp, cụm doanh nghiệp, khu vực sản xuất; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển đảng viên tại chỗ với việc điều động, giới thiệu đảng viên sinh hoạt ở nơi phù hợp để tạo điều kiện hình thành tổ chức đảng khi đủ điều kiện.

Đối với doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động ổn định, có nhiều lao động, đặc biệt trong các khu, cụm công nghiệp, là địa bàn trọng điểm thì gắn xây dựng tổ chức đảng với tiêu chí đánh giá trách nhiệm chính trị, xã hội để từng bước hình thành nhận thức coi việc có tổ chức đảng là yếu tố góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu của chính doanh nghiệp. Trong đó, cần chú trọng phát triển đảng viên là cán bộ quản lý, người lao động có trình độ chuyên môn cao, chủ doanh nghiệp (nếu đủ điều kiện), nhằm nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp ủy xác định rõ công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng, gắn với quá trình phát triển kinh tế tư nhân. Hằng năm, đưa chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy các cấp; bảo đảm cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với chỉ đạo quyết liệt, chỉ sau hơn 4 tháng triển khai Đề án 30, tính đến ngày 7/10, toàn tỉnh đã thành lập 14 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và hợp tác xã, vượt 140% so với chỉ tiêu năm 2026 giao tại Đề án 30. Đối với kết nạp đảng viên theo Đề án 30 (tính đến ngày 5/9), toàn tỉnh kết nạp 260 đồng chí, đạt 130% chỉ tiêu năm.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tỉnh Thái Nguyên, kết quả tổ chức đảng được thành lập mới bước đầu khẳng định tính khả thi của các nhóm giải pháp đã triển khai. Trong đó, chi bộ được thành lập tại hợp tác xã cho thấy khu vực kinh tế tập thể là nguồn có khả năng chuyển hóa tương đối rõ khi cấp ủy địa phương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp chặt chẽ. Các tổ chức đảng mới thành lập tiếp tục được theo dõi, củng cố chất lượng sinh hoạt, phát triển đảng viên và phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại đơn vị.

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền

Thực hiện Đề án 30, các tổ chức chính trị-xã hội cũng góp phần tập hợp người lao động và tạo nguồn cho Đảng. Trong 8 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành lập 108 công đoàn cơ sở, đạt hơn 117% kế hoạch năm; kết nạp 12.508 đoàn viên. Công đoàn đã giới thiệu 515 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp, trong đó 164 người được kết nạp. Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, toàn tỉnh hiện có 49 tổ chức trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 4.353 đoàn viên. Tính đến ngày 10/9/2026, đã thành lập 9 chi đoàn mới.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Bùi Văn Lương, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thống nhất quan điểm “nhận thức chín, tư tưởng thông, quyết tâm lớn, hành động đúng, trúng, quyết liệt” trong triển khai Đề án 30. Tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp theo hướng thực chất, hiệu quả, bảo đảm số lượng và chất lượng.

Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị và cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động tham mưu nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm và tiến độ thực hiện; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án 30 gắn với yêu cầu phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

Thái Nguyên phấn đấu, bằng Đề án 30, trong giai đoạn 2026-2030, mỗi năm thành lập 10 tổ chức đảng và kết nạp từ 200 đảng viên mới trở lên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; giai đoạn 2031-2035, mỗi năm phấn đấu phát triển thêm 5 tổ chức đảng và từ 100 đảng viên mới trở lên.