Tận mắt chiêm ngưỡng di sản 70 năm vẻ vang của CLB Công an Hà Nội

Ngày 10-10-2026, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho CLB bóng đá Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội trở thành đội bóng quốc nội đầu tiên và duy nhất tính tới lúc này vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trước đó vào năm 1980, đội bóng đá Công an Hà Nội vinh dự là đội bóng duy nhất thời điểm đó được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Bộ sưu tập thành tích, kỷ vật được đội bóng ngành Công an trưng bày bên lề Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập đã phản ánh sinh động chặng đường vẻ vang của một biểu tượng bóng đá Việt Nam

Những chiếc cúp có từ rất sớm, nối tiếp nhau sau thời điểm đội bóng đá Công an Hà Nội thành lập ngày 10-10-1956

Chiếc cúp hình hổ - chức vô địch Giải bóng đá Thống nhất 1956

Cúp vô địch hạng A miền Bắc 1964

Cúp vô địch giải bóng đá Hồng Hà 1976

Cúp á quân Giải bóng đá hạng A1 toàn quốc 1980

Cúp vô địch Giải bóng đá Kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 1964

Cúp lưu niệm Giải bóng đá hạng A miền Bắc 1969

Cúp Á quân hạng A1 mùa 1977-1978

Cúp vô địch Giải bóng đá Tuổi trẻ lần thứ nhất

Cúp vô địch Giải bóng đá A1 toàn quốc 1984

Cúp hạng Ba giải bóng đá A1 toàn quốc 1989

Vô địch Dunhill Cup 1999

Huy chương vô địch hạng A miền Bắc 1964

Bức thư tay của đồng chí Phạm Hùng - nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với lời nhắn thân tình gửi đến đội bóng đá Công an Hà Nội năm 1982

Bóng lưu niệm có chữ ký các cựu thành viên đội bóng

Cúp vô địch V-League 2025/26

Cúp vô địch Cúp quốc gia 2024/25

Cúp vô địch hạng Nhất quốc gia 2022

Cúp vô địch V-League 2023

Cúp vô địch Siêu cúp quốc gia 2024/25

Siêu cúp quốc gia 2025/26

Bằng khen của Bộ Nội vụ năm 1984 - thời điểm đội vô địch giải toàn quốc

Bằng khen của Uỷ ban Hành chính (nay là UBND) thành phố Hà Nội

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Bên cạnh bộ sưu tập cúp, bằng khen, kỷ vật..., chặng đường 70 năm vẻ vang của CLB Công an Hà Nội còn được phản ánh rõ nét qua các tư liệu ảnh

Những hình ảnh gắn liền với mỗi giai đoạn lịch sử của đội bóng

Giai đoạn 1992-2002 với nhiều thăng trầm

Di sản 70 năm đầy tự hào của đội bóng đá Công an Hà Nội

Được các thế hệ lãnh đạo, cầu thủ lưu giữ, trao truyền và tiếp nối

Những trang báo khắc hoạ hành trình 70 năm vẻ vang của đội bóng đá Công an Hà Nội