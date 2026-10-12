Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao trong tháng 10, trời nắng, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, thấp nhất 22-24 độ.

Đây là hình thái thời tiết bất lợi ở miền Bắc, khi các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí.

Lúc 6h sáng nay, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên phổ biến ở ngưỡng kém đến xấu, có hại cho sức khoẻ mọi người.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn tiếp tục ở miền Bắc trong nhiều ngày tới, tình trạng ô nhiễm không khí về đêm và sáng kéo dài.

Miền Bắc duy trì nền nhiệt cao và tình trạng ô nhiễm không khí trong hôm nay (12/10).

Tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) hôm nay ít mưa, trời nắng gián đoạn, gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Trong khi đó, tại Huế, Đà Nẵng, ven biển Nam Trung Bộ gồm Đông Quảng Ngãi, Đông Gia Lai (Bình Định cũ), Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hoà đêm qua đến sáng nay đã có mưa to đến rất to. Một số nơi mưa trên 100mm chỉ trong 8 giờ.

Dự báo ngày và đêm 12/10, khu vực Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà vẫn tiếp tục có mưa rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong chiều và tối 12/10 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TPHCM sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.