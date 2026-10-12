Góp ý với dự thảo chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng y tế Quân đội

Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I LÊ HẢI NAM, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 4:

Thêm động lực cho lực lượng y tế Quân đội

Sau khi nghiên cứu Dự thảo đang được Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị hoàn thiện, tôi nhận thấy các đề xuất rất sát thực tế nhiệm vụ của từng bộ phận, phù hợp và phản ánh khá đầy đủ tính chất công việc đặc thù của lực lượng y tế Quân đội, đó là: Vừa mang tính chất chuyên môn y khoa khắt khe, áp lực cao, vừa mang tính chất của LLVT (sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, làm việc trong điều kiện gian khổ, dịch bệnh nguy hiểm). Mặt khác, mức phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và Thông tư số 109/2014/TT-BQP đã duy trì hơn 10 năm, không còn phù hợp với biến động giá cả và mức lương cơ sở hiện nay. Việc điều chỉnh giúp cải thiện đáng kể thu nhập thực tế, bảo đảm đời sống cho lực lượng y tế Quân đội; khích lệ tinh thần trách nhiệm, giúp cán bộ, y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cán bộ, y sĩ, bác sĩ và người lao động của Bệnh viện Quân y 4 đã nắm được nội dung Dự thảo và đều bày tỏ phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng với sự tin tưởng và quan tâm của các cấp.

Để Dự thảo khi ban hành được thực hiện thuận lợi nhất, từ thực tiễn đơn vị, tôi đề xuất thêm: Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể về cơ chế hỗ trợ ngân sách đối với các cơ sở y tế tự chủ nhóm 3, nhóm 4 hoặc các đơn vị gặp khó khăn về nguồn thu trong năm 2026, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên nhận đủ phụ cấp theo đúng thời gian truy lĩnh. Cần đơn giản hóa quy trình, thủ tục rà soát danh sách chấm trực chuyển tiếp để việc chi trả bù cho người lao động được triển khai nhanh chóng. Cân nhắc hướng dẫn cụ thể hơn mức phụ cấp đối với các tổ quân y cơ động, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, diễn tập ngoài hiện trường khi phải tổ chức trực 24/24 giờ trong điều kiện dã ngoại.

Trung tá, bác sĩ PHẠM VŨ DƯƠNG, học viên đào tạo sau đại học chuyên khoa II, Lớp 40C, Hệ 1, Học viện Quân y:

Hướng dẫn rõ ràng, thống nhất hơn

Tôi thấy Dự thảo mở rộng đối tượng, phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù đối với lực lượng y tế Quân đội. Nổi bật là các chế độ phụ cấp trực được quy định cụ thể theo loại hình cơ sở y tế, hình thức trực và ngày trực. Một số khoa, khu vực đặc biệt như: Hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, phẫu thuật gây mê hồi sức, cấp cứu, chống độc, đột quỵ, ghép tạng... được nâng mức hưởng trợ cấp cao hơn, phù hợp với tính chất, đặc thù công việc. Dự thảo cũng đề cập cụ thể các hình thức làm việc theo ca 12/24 giờ, 16/24 giờ và chế độ trực thường trú sát với tổ chức hoạt động tại các bệnh viện trong Quân đội; chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật được quy định rõ ràng theo từng loại và vai trò của từng thành viên trong kíp.

Công việc của cán bộ, nhân viên y tế mang tính đặc thù, vất vả, gắn với các ca trực cấp cứu, xử trí người bệnh nặng, phẫu thuật ngoài giờ và làm việc kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết... Ngoài công tác chuyên môn, cán bộ quân y còn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, một chính sách phù hợp không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với tính chất công việc của người thầy thuốc quân y; góp phần giúp các y sĩ, bác sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các chế độ, chính sách đề cập trong Dự thảo về cơ bản phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quân y hiện nay, nhất là việc phân biệt mức hưởng theo cơ sở y tế, khoa, khu vực đặc biệt, thời gian và hình thức trực. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, tôi thấy bên cạnh các khoa, khu vực đã được xác định hưởng chế độ, chính sách theo quy định, còn có những kíp chuyên môn thường xuyên tham gia cấp cứu, phẫu thuật ngoài giờ, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu và phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong suốt quá trình điều trị nhưng chưa quy định hưởng chế độ tương xứng, nên rà soát, bổ sung phù hợp. Ngoài ra, các quy định về đối tượng, điều kiện hưởng, mức hưởng và cách tính hệ số, nhất là trong trường hợp trực vào ngày nghỉ, lễ, Tết hoặc trực tại các khoa, khu vực đặc biệt cần được hướng dẫn rõ ràng, thống nhất, bảo đảm sát với từng vị trí; quy chế chi trả tại từng đơn vị cũng cần quy định rõ ràng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa II DƯƠNG QUỐC ĐỊNH, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp:

Hướng dẫn rõ mức áp dụng đối với bệnh viện cấp cơ bản, bệnh viện quân dân y

Nếu Dự thảo được ban hành, áp dụng sẽ đồng bộ chế độ của lực lượng y tế Quân đội với lực lượng y tế cả nước. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với lao động đặc thù của đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y, tạo động lực giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao, nhất là ở các bệnh viện quân dân y tuyến tỉnh. Qua trao đổi với đồng nghiệp, tôi nhận thấy anh em rất phấn khởi, tin tưởng vào sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và mong quy định sớm được ban hành, chi trả kịp thời. Bản thân tôi cùng đồng nghiệp xác định tiếp tục giữ vững y đức, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp khám bệnh cho người dân. Ảnh: QUANG ĐỨC

Tôi đánh giá cao tính phù hợp của Dự thảo. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy bệnh viện quân dân y kết hợp có khối lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho nhân dân lớn, đồng thời thường xuyên sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự, phòng, chống dịch, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Áp lực chuyên môn và cường độ trực vì vậy cao hơn nhiều cơ sở cùng quy mô. Theo Dự thảo, mức trực được căn cứ theo hạng cơ sở y tế, trong khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 phân cơ sở y tế theo cấp chuyên môn kỹ thuật (ban đầu, cơ bản, chuyên sâu). Vì vậy, tôi đề nghị hướng dẫn rõ mức áp dụng đối với bệnh viện cấp cơ bản, bệnh viện quân dân y để thống nhất khi thực hiện. Về nguồn kinh phí, tôi đề nghị ngân sách bảo đảm ổn định phần thiếu hụt đối với đơn vị tự chủ nhóm 3, nhóm 4, không chỉ riêng năm 2026. Về phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, tôi đề nghị phối hợp với Bộ Y tế sớm phân loại các kỹ thuật tại Phụ lục số 02 Thông tư số 23/2024/TT-BYT để có căn cứ chi trả. Tôi cũng đề nghị có hệ số ưu đãi riêng đối với cơ sở quân dân y ở vùng sâu, biên giới, hải đảo.

Thiếu tá Y THI SĂR DƠNG, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y, Công ty TNHH MTV Cà phê 15, Quân khu 5:

Quan tâm đặc thù bệnh xá quân dân y

Qua nghiên cứu nội dung Dự thảo, tôi nhận thấy đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác quân y. Từ thực tế công tác, tôi nhận thấy nhiệm vụ của nhân viên y tế không chỉ dừng lại ở khám bệnh, chữa bệnh thông thường. Chúng tôi phải thường xuyên theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, người lao động; thực hiện sơ cấp cứu, xử trí các trường hợp phát sinh; tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Lực lượng y tế tại cơ sở không đông nên mỗi cán bộ, nhân viên phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Vì vậy, việc có chính sách phụ cấp phù hợp với tính chất, đặc thù nghề nghiệp là nguồn động viên rất thiết thực.

Từ thực tiễn cơ sở, tôi mong muốn trong quá trình hoàn thiện và triển khai chính sách, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đến đặc thù của những bệnh xá quân dân y có lực lượng y tế không lớn nhưng phải bảo đảm nhiều nhiệm vụ. Việc xác định định mức nhân lực trực cần phù hợp không chỉ với số lượng giường bệnh mà còn tính đến khối lượng công việc, đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Đồng thời, cần có hướng dẫn thống nhất, cụ thể về cách xác định đối tượng, thời gian trực, số phiên trực và thủ tục thanh toán để chính sách được thực hiện thuận lợi, công khai, minh bạch. Đối với chúng tôi, một chế độ phụ cấp phù hợp không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là sự ghi nhận đối với những người đang âm thầm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, người lao động và nhân dân. Tôi và anh em trong Bệnh xá Quân dân y, Công ty TNHH MTV Cà phê 15 rất phấn khởi trước những nội dung mới của Dự thảo và mong rằng chính sách sẽ sớm được hoàn thiện, ban hành và triển khai đồng bộ. Bởi với người làm công tác quân y, mỗi ca trực không chỉ được tính bằng thời gian và chế độ phụ cấp, mà còn được đo bằng trách nhiệm, sự tận tâm và niềm tin của người bệnh. Một chính sách đúng, sát thực tiễn sẽ tiếp thêm động lực để chúng tôi vững vàng trong từng ca trực, tận tụy với người bệnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.