Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

70 năm đoàn kết, tập hợp và phát huy sức trẻ

Dự buổi lễ có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các thế hệ cán bộ Hội và hơn 3.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam, đồng thời tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, khẳng định lịch sử phát triển của Hội luôn gắn liền với lịch sử dân tộc. Qua các thời kỳ, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm, ông Nguyễn Kim Quy, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, khẳng định lịch sử phát triển của Hội luôn gắn liền với lịch sử dân tộc. (Ảnh: Đ.H)

Từ một tổ chức tập hợp, đoàn kết thanh niên, Hội ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội chú trọng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên thuộc nhiều tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, ngành nghề, cả trong và ngoài nước.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 9 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể. Những kết quả đạt được là sự tiếp nối nỗ lực, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ Hội, hội viên và thanh niên.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai các chương trình an sinh xã hội, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Trước đó, Hội đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005.

Khơi dậy khát vọng cống hiến trong giai đoạn mới

Phát huy truyền thống 70 năm, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Hội và thanh niên trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Niềm tự hào về truyền thống cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể, bắt đầu từ việc mỗi người trẻ không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tri thức, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội IX Hội LHTN Việt Nam và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ông Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh tinh thần mới mà đất nước kỳ vọng ở thanh niên là: “Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn”.

Theo đó, các cấp bộ Hội cần cụ thể hóa niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước thành những chương trình, hoạt động thiết thực; tạo môi trường để thanh niên phát huy năng lực, chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển. Đồng thời, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người trẻ.

Việc gắn phong trào thanh niên với xây dựng cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc. Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch đầu tiên của Hội, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của đội ngũ cán bộ Hội trong công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy thanh niên.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho các cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Đ.H)

Lễ kỷ niệm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 10 và 11/10. Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp giáo dục truyền thống với trải nghiệm thực tiễn, sáng tạo và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người trẻ.

Ngay sau Lễ kỷ niệm là Đại nhạc hội thanh niên với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ dàn ca sĩ, nghệ sĩ khách mời đang được đông đảo giới trẻ yêu thích như ca sĩ: Hòa Minzy, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Erik, Hoàng Bách, Bảo Trâm, Nguyễn Trần Trung Quân, Hà Myo, Cao Phú Quý, Ali Thục Phương, Đặng Thiên Kim, Bùi Tuấn Ngọc, Dương Đức, nhóm Oplus… tạo nên một đêm hội giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên.

70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc được trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Đ.H)

Lan tỏa tinh thần tuổi trẻ qua chuỗi hoạt động ý nghĩa

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”, diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Hà Nội. Các hoạt động kết hợp giáo dục truyền thống với chăm lo, đồng hành cùng thanh niên, khuyến khích tinh thần sáng tạo, tình nguyện và trách nhiệm với cộng đồng.

Sáng 10/10, Chặng 7 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với các nghi thức chào cờ Hội LHTN Việt Nam, rước đuốc và đồng diễn semaphore. Nghi thức trao truyền ngọn đuốc mang ý nghĩa biểu tượng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Cùng ngày, triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam giới thiệu quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; tái hiện những dấu mốc, phong trào, công trình, phần việc tiêu biểu của cán bộ Hội, hội viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm còn trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, sản phẩm thủ công và sản phẩm văn hóa đặc trưng của các địa phương, đơn vị.

Các hoạt động tình nguyện, hiến máu và chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện” cũng được tổ chức, góp phần phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, chung tay xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chiều 10/10, Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức đã tuyên dương 15 gương thanh niên tiêu biểu có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn. Thông qua giao lưu, chia sẻ những câu chuyện đời thường giàu ý nghĩa, chương trình góp phần truyền cảm hứng, khuyến khích người trẻ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Mỗi cá nhân được tuyên dương nhận bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Sáng 11/10, Liên hoan các nhóm nhảy thanh niên, sinh viên với chủ đề “Bước nhảy Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Thanh niên Việt Nam” diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thu hút 22 nhóm đến từ các trường đại học, cao đẳng, học viện và trung học phổ thông. Liên hoan tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, hiện đại, khuyến khích tinh thần đoàn kết, sự tự tin và khả năng sáng tạo của thanh niên, sinh viên.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ thanh niên mà còn góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người trẻ. Qua đó, Hội LHTN Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện và trưởng thành, phát huy trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.