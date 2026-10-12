Hà Nội: Vành đai 3 trên cao ùn xe giờ cao điểm, CSGT nêu lý do và khuyến cáo

Ngày 12/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, lưu lượng phương tiện thực tế lưu thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao hiện thường xuyên đạt khoảng từ 100.000 đến 120.000 lượt xe/ngày đêm.

Lưu lượng phương tiện trên tuyến Vành đai 3 luôn ở mức cao, vượt quá thiết kế ban đầu.

Con số nêu trên cao gấp từ 6 đến 8 lần mức thiết kế ban đầu, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và khả năng lưu thông, nhất là đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long.

Vào giờ cao điểm, khi lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn.

Ngoài áp lực về lưu lượng, nhiều tài xế lái xe di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể cản trở dòng phương tiện, làm tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn khi lưu thông qua tuyến Vành đai 3 trên cao và những cây cầu có mật độ phương tiện lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Nhật Tân. Tại các đoạn có không gian lưu thông hạn chế, xe đi tốc độ không đồng đều hoặc tài xế chuyển làn, phanh gấp có thể ảnh hưởng đến cả dòng xe phía sau.

Tình trạng xe cố tình đi vào làn khẩn cấp Vành đai 3 trên cao diễn ra phổ biến.

Để phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc, Phòng CSGT khuyến cáo các tài xế chủ động theo dõi tình hình giao thông, chọn thời gian và lộ trình phù hợp.

Đáng chú ý, người lái xe cần chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép. Khi lưu thông phải giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng chuyển và tránh phanh gấp hoặc chuyển làn liên tiếp khi dòng xe đông.

Đối với xe tải và các loại xe có kích thước lớn, lái xe cần chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý quan sát và chỉ chuyển làn khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Tuyệt đối không điều khiển phương tiện di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác; không tùy tiện đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ hoặc quay đầu xe gây cản trở giao thông.

Chỉ một vụ va chạm có thể khiến tuyến Vành đai 3 trên cao ùn ứ.

Cũng theo CSGT Hà Nội, trước khi đi vào đường trên cao, cầu vượt hay các tuyến có lưu lượng lớn, mỗi lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng phương tiện, tìm hiểu phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp.

Tuyến đường Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp.

Việc chấp hành nghiêm quy tắc giao thông, chủ động nhường đường, phối hợp và ứng xử đúng mực khi lưu thông sẽ góp phần hạn chế va chạm, giảm ùn tắc, duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.