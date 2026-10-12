Hà Nội tạo động lực phát triển mới từ 18 công trình, dự án trọng điểm

Chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành, khởi công 96 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 147.075 tỷ đồng, trong số này có 18 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, những con số này cho thấy quy mô đầu tư và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển Thủ đô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng công trình và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đây là những công trình, dự án được Hà Nội lựa chọn nhằm giải quyết các yêu cầu cấp thiết về kết cấu hạ tầng, giao thông, môi trường và dịch vụ công, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội trong những năm tới./.