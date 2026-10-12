Clip lũ lụt cuốn trôi nhà cửa, phá hủy cầu cống ở Nepal

Trận lũ quét cuốn trôi nhiều nhà cửa ở miền Bắc Nepal, ngày 11/10/2026.

Theo lời một quan chức thuộc Cục Thủy văn và Khí tượng Nepal, trận lũ lụt có thể do một vụ sạt lở đất hôm 10/10, đã chặn một nhánh sông, trước khi nước tích tụ tràn qua, gây ra lũ quét.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nước lũ đã cuốn trôi khoảng 35-40 ngôi nhà ở phía Bắc huyện Gorkha.

Một số cây cầu cũng bị phá hủy, trong khi đường sá và các công trình thủy điện bị hư hại.

Các video lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh nước lũ cuốn trôi nhiều tòa nhà trong một thung lũng trên núi.

Những đoạn video khác dường như cho thấy, cây cầu Soti Khola ở quận Gorkha đang bị phá hủy.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa Quốc gia Nepal (NDRRMA), 2 phụ nữ và 3 người đàn ông được báo cáo là mất tích.

Đài phát thanh quốc gia Nepal đưa tin, chính quyền đã điều động trực thăng và hàng trăm nhân viên an ninh cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.

NDRRMA cho biết, ít nhất 82 người, trong đó có 9 người nước ngoài, đã được cứu sống.

Trận lũ lụt mới nhất xảy ra chỉ hơn 1 tháng sau thảm họa kinh hoàng tàn phá Nepal và một phần khu vực Tây Tạng của Trung Quốc vào ngày 26/8.

Tính đến cuối tháng 9, ít nhất 1.451 thi thể đã được tìm thấy và 5.745 người vẫn còn mất tích, theo dữ liệu của NDRRMA.

Theo RT