Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cùng 2 doanh nhân được công nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, là bà Đặng Thị Lynh Trang - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Trang; bà Bùi Thị Khánh Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông dự Lễ Kỷ niệm

Ngày 11/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ Kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, Tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Bà Đặng Thị Lynh Trang - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Trang nhận danh hiệu

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có 2 doanh nhân được trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026; đồng thời, có 4 doanh nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch VCCI.

Đây là kết quả bình xét từ gần 300 bộ hồ sơ của 45 cơ quan, UBND tỉnh/thành phố, bộ, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp để xét chọn, tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Bà Bùi Thị Khánh Hòa - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông nhận danh hiệu

Lâm Đồng có 2 doanh nhân được công nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, là bà Đặng Thị Lynh Trang, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Minh Trang; bà Bùi Thị Khánh Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp sạch Đắk Nông.

Lâm Đồng cũng có 4 doanh nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch VCCI, là bà Muôn Thị Huệ, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Hà Nguyên STC; ông Nguyễn Duy Đa, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Viên Sơn; ông Nguyễn Đức Tiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến Thành - Mũi Né; bà Lê Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du Lịch Thiên Phú.

Nhằm ghi nhận, tôn vinh, trao đổi các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân nhân “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, VCCI cũng tổ chức các sự kiện khác là: Triển lãm về thành tựu phát triển của cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề trọng tâm “Doanh nghiệp Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”; Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”.