Tam Triều Dâng lên tiếng

Thời gian qua, Tam Triều Dâng liên tục vướng những bàn tán liên quan đến chuyện tình cảm với bạn diễn. Hồi đầu tháng 10, Tam Triều Dâng bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đề cập đến sự phản bội và tổn thương. Động thái này làm dấy lên nhiều đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người, song nữ diễn viên không đưa ra bất kỳ lời giải thích hay xác nhận nào.

Mới đây, tại sự kiện kỷ niệm một năm thành lập FC (cộng đồng người hâm mộ), Tam Triều Dâng lần đầu chia sẻ quan điểm về việc lựa chọn im lặng trước những vấn đề được công chúng quan tâm. Theo nữ diễn viên, có ba lý do khiến cô quyết định không lên tiếng về một sự việc.

"Một là Dâng chưa chắc chắn về vấn đề đó. Hai là Dâng cảm thấy nó chưa đúng thời điểm. Và ba là Dâng có điều cần bảo vệ, thì Dâng sẽ không chia sẻ, không lên tiếng gì hết", cô bày tỏ.

Tam Triều Dâng chia sẻ lý do giữ im lặng trước một số vấn đề trong buổi gặp gỡ người hâm mộ. ẢNh: @tamtrieudang.

Tam Triều Dâng cho biết cô hiểu việc người hâm mộ đôi khi mong muốn được nghe một lời khẳng định hoặc xác nhận từ mình, đặc biệt trước những vấn đề gây bàn tán. Tuy nhiên, việc lựa chọn im lặng đều xuất phát từ những cân nhắc riêng. Nữ diễn viên mong khán giả có thể hiểu hơn về lý do đằng sau quyết định của cô, thay vì cảm thấy băn khoăn khi không nhận được phản hồi.

Giải thích về việc chia sẻ quan điểm này tại sự kiện, Tam Triều Dâng cho biết cô xem FC là những người đã lựa chọn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ mình. Vì vậy, nữ diễn viên cảm thấy có trách nhiệm giúp người hâm mộ hiểu hơn về suy nghĩ cũng như cách ứng xử của bản thân.

"Dâng nghĩ là các bạn xứng đáng. Và Dâng cũng phải có trách nhiệm với các bạn, để cho các bạn biết được Dâng suy nghĩ như thế nào, tại sao Dâng có sự lựa chọn như vậy", cô nói.

Theo Tam Triều Dâng, sau một năm đồng hành, cô muốn có những chia sẻ gần gũi hơn để người hâm mộ phần nào hiểu được tính cách của mình. Nữ diễn viên hy vọng trong hành trình sắp tới, nếu những tình huống tương tự tiếp tục xảy ra, FC có thể thấu hiểu lý do cô lựa chọn không lên tiếng.

Trước đó, Tam Triều Dâng và bạn diễn được khán giả tích cực ghép đôi sau khi hợp tác ăn ý trong phim Vì mẹ anh phán chia tay. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người liên tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Tam Triều Dâng sinh năm 1998, hiện là một trong những diễn viên hoạt động tích cực trên màn ảnh Việt, ở cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Thời gian qua, cô trở thành cái tên quen thuộc với khán giả sau loạt dự án như Bẫy tiền, Trùm Sò hay Vì mẹ anh phán chia tay...