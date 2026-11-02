Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ quyền đại diện Việt Nam thi MGI All Star mùa 2

Chiều 2/11, tại buổi công bố những đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế của công ty Sen Vàng, Á hậu Ngô Bảo Ngọc xác nhận sẽ không tham gia MGI All Stars (Miss Grand International All Stars) mùa 2.

Trên sân khấu, nàng hậu cho biết suốt 3 tháng qua, cô đã liên tục trau dồi kỹ năng để đại diện Việt Nam đến với đấu trường quốc tế. Tuy nhiên ê-kíp bất ngờ nhận được thông tin đơn vị nắm bản quyền sẽ có thay đổi khi chấp nhận nhiều hơn một đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi. Điều này làm khác đi kế hoạch và chiến lược của công ty. Sau nhiều bàn luận, cô quyết định sẽ không tham dự MGI All Stars năm nay.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc bỏ thi MGI All Star mùa 2.

Ngô Bảo Ngọc thừa nhận bản thân rất tiếc nuối vì đây là ước mơ mà cô đã nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên điều cô chạnh lòng nhiều hơn là công sức của rất nhiều người đã hỗ trợ mình để chuẩn bị đến với cuộc thi suốt thời gian qua.

“Với tôi, một cánh cửa đóng lại đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Ngô Bảo Ngọc sẽ tiếp tục trau dồi và rèn luyện kỹ năng để hoàn thiện bản thân. Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm kỳ của Á hậu Miss Grand Vietnam 2026. Tôi vẫn sẵn sàng đón nhận những cơ hội, sân chơi mới phù hợp hơn trong tương lai”, người đẹp chia sẻ.

Ngay sau chia sẻ của Ngô Bảo Ngọc, ông Hoàng Nhật Nam - đại diện Sen Vàng - xác nhận việc không cử Ngô Bảo Ngọc tham gia MGT mùa 2 liên quan đến việc ban tổ chức bản quyền quốc tế công bố việc cho phép có nhiều thí sinh đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay.

Cá nhân đại diện công ty không ủng hộ điều này vì hành trình thi quốc tế đòi hỏi nhiều thời gian, công sức, tài chính cũng như sự ủng hộ. Việc có nhiều thí sinh của cùng một quốc gia tham dự sẽ không tránh khỏi việc so sánh, phân tán sự quan tâm và tạo nhiều tranh cãi, vô tình tạo áp lực đối với các người đẹp. Công ty tôn trọng ban tổ chức lẫn quyền tham gia của các thí sinh. Sau khi nói chuyện với phía Ngô Bảo Ngọc và gia đình, ê-kíp đi đến quyết định dừng lại việc đưa cô đến với MGI All Stars mùa 2.

Thông tin này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, bởi người đẹp từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang sash Việt Nam đến một sân chơi quốc tế sau Hương Giang. Điều này cũng khiến người hâm mộ tiếc nuối, bởi cơ hội chứng kiến người đẹp thể hiện bản thân trên đấu trường quốc tế đã không còn như kỳ vọng ban đầu.

Ngô Bảo Ngọc sinh năm 1995 tại TP.HCM, từng tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, khoa Vận tải Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Nàng hậu cao 1m75, sở hữu số đo ba vòng 82-60-91 cm. Cô hoạt động ở ngành giải trí với vai trò người mẫu và từng tham gia cuộc thi Supermodel Me tại Singapore.

Cô là gương mặt quen thuộc và từng nhiều lần ghi dấu ấn tại các cuộc thi cấp quốc gia. Tháng 7/2025, Ngô Bảo Ngọc giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2026. Sau khi được xướng tên ở cuộc thi, người đẹp trở thành đại diện Việt Nam tại MGI All Stars mùa hai.

Miss Grand International All Stars (MGI All Stars) là phiên bản đặc biệt của Miss Grand International. Cuộc thi quy tụ các thí sinh từng thi quốc tế tại nhiều cuộc thi khác nhau, mở rộng cho cả người chuyển giới, đã kết hôn hay có con. Tháng 5/2026, Hương Giang là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại mùa đầu tiên của cuộc thi. Với sức hút từ truyền thông, cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 2.