'Ông hoàng nhạc Việt' khoe lịch trình chạy show liên tục dù đã ở tuổi U60

Mới đây, giọng ca sinh năm 1971 gây chú ý trên trang cá nhân khi đăng tải lịch diễn trong tháng 11. Theo cập nhật, nam ca sĩ có khoảng 15 đêm diễn trải đều từ đầu đến cuối tháng ở nhiều tỉnh, thành.

Đáng chú ý, lịch diễn của nam ca sĩ không chỉ tập trung ở TP.HCM mà còn liên tục nối dài với những chuyến đi Hà Nội, Đà Lạt, Gia Lai và Bình Dương. Anh sẽ xuất hiện tại một số trường đại học, trường THPT để biểu diễn phục vụ sinh viên, học sinh; đồng thời tham gia các sự kiện, đám cưới và chương trình âm nhạc riêng.

Chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Các đêm diễn nổi bật gồm show "Tình lỡ" tại Phòng trà Không Tên (13/11), sự kiện ở Hà Nội (22/11), các buổi giao lưu ở Đà Lạt cùng màn góp mặt trong liveshow Hồ Văn Cường (28/11).

Việc liên tục di chuyển giữa các địa phương, xen kẽ nhiều loại hình biểu diễn cho thấy Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi. Đáng chú ý, trong danh sách này, nam ca sĩ nhiều lần nhận lời biểu diễn tại các trường đại học, cho thấy anh vẫn tích cực tiếp cận nhóm khán giả trẻ bên cạnh lượng người hâm mộ lâu năm. Chính Đàm Vĩnh Hưng cũng hài hước gọi đây là "lịch diễn choáng".

Nam ca sĩ nhiều lần nhận lời biểu diễn tại các trường đại học, cho thấy anh vẫn tích cực tiếp cận nhóm khán giả trẻ.

Đàm Vĩnh Hưng chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1998 sau giải Tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Từ đầu thập niên 2000, tên tuổi anh bùng nổ cùng hàng loạt bản hit như Say tình, Bình minh sẽ mang em đi, Xin lỗi tình yêu, Nửa vầng trăng...

Sở hữu phong cách trình diễn cá tính, giọng hát đặc trưng cùng khả năng biến hóa ở nhiều dòng nhạc, Đàm Vĩnh Hưng từng là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường nhạc Việt. Danh xưng "ông hoàng nhạc Việt" cũng gắn liền với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của anh.

Trải qua nhiều năm làm nghệ thuật, anh vẫn chăm chỉ ra mắt sản phẩm và đổi mới bản thân. Trong năm 2026, nam ca sĩ ra mắt dự án làm mới các ca khúc đi cùng năm tháng như Tổ quốc gọi tên mình, Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Anh chia sẻ việc thử nghiệm phối khí và cách thể hiện mới nhằm tiếp cận dòng khán giả trẻ tuổi.

Bên cạnh âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Trong năm 2026, anh đã khai trương 3 quán cà phê tại khu Thảo Điền và đường Nguyễn Thông, TP.HCM và ở đường Bùi Thị Xuân, Đà Lạt.

Đàm Vĩnh Hưng thử sức với lĩnh vực kinh doanh đồ uống. Ảnh: FBNV

Đời tư của anh cũng ghi nhận nhiều điểm mới kể từ ngày công khai con trai Polo Huỳnh. Đến cuối năm 2025, nam ca sĩ quyết định chia tay căn biệt thự rộng 500m2 tại Cư xá Bắc Hải (TP.HCM) gắn bó 17 năm để di chuyển, đưa đón con đi học thuận tiện hơn.

Nam ca sĩ bên cạnh con trai Polo Huỳnh.