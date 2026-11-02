Á hậu Ngô Bảo Ngọc 'quay xe' phút cuối, không tham dự MGI All Stars 2026 tại Thái Lan

Theo Sen Vàng, quyết định được đưa ra sau quá trình cân nhắc về định hướng và chiến lược đầu tư dành cho đại diện Việt Nam. Đơn vị này cho rằng việc nhiều thí sinh cùng đến từ một quốc gia tham gia một cuộc thi quốc tế trong cùng mùa giải có thể tạo ra áp lực không cần thiết, nhất là sự so sánh giữa các đại diện và nguy cơ phân tán sự quan tâm, ủng hộ của khán giả. Đây cũng là những yếu tố được cân nhắc về hiệu quả đầu tư và chiến lược đồng hành cùng thí sinh.

Á hậu Ngô Bảo Ngọc không tham dự MGI All Stars mùa 2 tại Thái Lan.

Sen Vàng cho biết, trước những thay đổi so với định hướng ban đầu của Ban tổ chức MGI All Stars, đơn vị nhận thấy hành trình này không còn phù hợp với chiến lược đã đề ra, vì vậy quyết định dừng kế hoạch tham dự của Ngô Bảo Ngọc.

Đơn vị tổ chức đồng thời ghi nhận những nỗ lực và sự chuẩn bị nghiêm túc của Ngô Bảo Ngọc cùng ê kíp trong thời gian qua. Sen Vàng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để á hậu phát triển bản thân và tìm kiếm những cơ hội phù hợp trong tương lai.

Chia sẻ về quyết định không tiếp tục tham dự Miss Grand International All Stars mùa 2, á hậu Ngô Bảo Ngọc cho biết cô tiếc nuối bởi đây là cơ hội quốc tế đã được bản thân dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị.

Theo Bảo Ngọc, sự thay đổi trong định hướng tổ chức của cuộc thi so với mùa đầu tiên đã ảnh hưởng đến kế hoạch dự thi. Nếu trước đó mỗi quốc gia có một đại diện, mùa giải năm nay không còn giới hạn số lượng thí sinh đến từ cùng một quốc gia. Điều này khiến phương án mà cô và đơn vị quản lý xây dựng từ đầu không còn phù hợp.

Người đẹp cho biết, sau quá trình trao đổi và cân nhắc cùng lãnh đạo Sen Vàng, hai bên đi đến thống nhất dừng kế hoạch tham dự. Quyết định này khiến cô không khỏi hụt hẫng, nhất là khi quá trình chuẩn bị đã được triển khai trong thời gian dài, với sự đồng hành và hỗ trợ của ê kíp.

Bảo Ngọc cũng gửi lời cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, bà Phạm Kim Dung cùng những người đã tin tưởng, trao cơ hội và hỗ trợ cô trong hành trình vừa qua. Dù không thể tiếp tục dự thi như dự kiến, á hậu cho biết những trải nghiệm và sự chuẩn bị lần này vẫn là hành trang cho chặng đường phía trước.

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